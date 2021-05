Ale Capetillo aclara por qué se independizó y se fue a vivir a España.

La joven reveló a detalle el motivo que la llevó a emprender el viaje más importante de su vida y que estaba buscando de manera inconsciente.

Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo, rompió el silencio y habló por primera vez sobre cuál es el verdadero motivo por el que tomó la decisión de independizarse y mudarse a España.

La influencer aseguró que muchos de sus seguidores la han cuestionado sobre por qué tomó la decisión de irse a vivir a Europa, por lo que por medio de un video respondió.

“El día de hoy vengo con el video que más han solicitado. Como fue una decisión muy importante en mi vida, había mucha incertidumbre, entonces, necesitaba un poco de tiempo para asimilar las cosas”, indicó Capetillo en un video publicado en su cuenta de YouTube.

La joven también le contó a sus seguidores que previo al viaje, ella y su hermana se independizaron y decidieron vivir juntas: “Yo siempre he tenido estas ganas de comerme al mundo, de salir y conocer más. En noviembre a Ana Pau y a mí se nos ocurrió independizarnos (…) aunque nunca lo platicamos con ustedes, porque fue una estancia muy corta”.

Ale Capetillo también contó que las cosas no fueron como ella lo imaginó: “Yo la sentí a ella muchísimo más feliz de lo que yo estaba, como que yo no me sentía en paz, siempre tuve esta idea de que el día en que me independizara fuera un gran reto, no sé, estaba muy inconforme”.

La creadora de contenido aseguró que tiene una amiga en España a la que quería visitar, además de que también ha estado muy cerca de su abuela materna, Doña Mari, quien le estuvo hablando de su país natal, por lo que le fue interesando el país ibérico.

“Tenía muy presente a España, no sé, lo tenía muy presente (sic) hoy lo analizo y lo veo. Un día, como a mediados de diciembre le marqué a mi mejor amiga y le dije: ‘Me quiero ir a España’ me dijo: ‘Órale, yo te ayudo a aplicar a trabajos’”.

Confesó que la oportunidad de mudarse llegó más pronto de lo que ella pensó: “Un día me marca mi amiga y me dice: ‘Bueno, te van a entrevistar para tal trabajo, les gustó mucho tu CV’ Tuve la entrevista y me dijeron: ‘Empezarías en enero’ y yo de ¿qué?”

Sobre cómo se lo dijo a su familia y cómo reaccionaron, Ale indicó: “Obviamente le dije a Pau, no me cuestionó nada, me dijo: ‘¿Quieres irte a España?, ¡Vas!’. Tenía mucho miedo y cuando yo le decía a mi mamá: ‘Tengo miedo’, ella me decía: ‘Qué bueno que tienes miedo, porque eso significa que eres consciente de todo lo que va a conllevar esta decisión’”.

“Por primera vez sentí que fue una decisión que tomé sin depender de alguien más, de nada, más que de mí. Estoy feliz trabajando en una marca de ropa, yo amo con todo mi ser la moda, yo estaba a punto de sacar mi marca de ropa y ahorita que estoy trabajando en esta marca que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, porque hay tantas cosas detrás”.

Por último, Ale Capetillo confesó cómo ha cambiado desde que se fue y lo contenta que está: “Nunca me esperé lo mucho que estoy aprendiendo, lo mucho que he crecido. En el momento en el que me fui, no sólo me despedí de mi familia, también de esa Ale de antes, porque siempre voy a ser esa Ale, pero constantemente como ser humano vas cambiando y vas creciendo, me despedí de una Ale que estaba acostumbrada a otras cosas, que veía la vida de otra forma”.

