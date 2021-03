La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo vivió una pesadilla cuando decidió cambiar su estilo de vida: “Lloraba en el baño”.

Ana Paula Capetillo compartió con sus seguidores el complicado proceso por el que atravesó al tomar la decisión de cuidar su cuerpo e imagen.

Las bellas hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo comparten muchos aspectos de su vida privada a través de su canal en YouTube, donde cuentan con 127 mil seguidores, pero fue hace unos días que Ana Paula llamó la atención con una difícil confesión sobre un gran cambio en su vida.

En su último video, Ana Pau reveló que logró adelgazar gracias al cambio de hábitos que comenzó a hacer en los últimos meses.

Antes de comenzar a narrar su camino hacia una vida más saludable, la joven quiso aclarar que ella no es especialista en el tema y que se debe buscar a alguien certificado (a) antes de hacer un cambio de hábitos radical, por lo que no deberíamos copiar la dieta de ningún influencer.

La hija de Biby Gaytán contó que su rutina ha sido un proceso paulatino, pues, aunque hoy en día hace una hora de cardio en el gimnasio, al principio apenas podía hacer 20 minutos.

“Voy al gimnasio en la mañana, hago una hora de cardio, pero no empecé así, poco a poco fui subiendo mi resistencia. Mi método favorito es la elíptica (…) El cardio es lo que más a mí me ayudó", contó.

Sobre su dieta, recordó el reto que hizo con su hermana Alejandra “30 días siendo vegana”, aunque aclaró que mientras Ale sí se quedó con ese plan alimenticio, ella prefirió llevar una dieta vegana, pero incorporando pescado. Además, señaló que no podría decir qué comer para bajar de peso, pues no come lo mismo todos los días.

Recomendó no llevar un estilo de vida tan estricto, pues, admite, ella llegó a llorar en el baño porque no quería ir al gimnasio debido al cansancio.

“Fue muy difícil hacer el cambio, pero solo fue como una semana y luego ya me acostumbré”, contó.

Admitió que cambiar sus hábitos fue un shock para su cuerpo, pues llevaba un estilo de vida muy poco saludable.

Contó, además, que lo más difícil para ella fue ser constante en el gimnasio, pues tiene que ir muy temprano debido a los horarios en su universidad.

Cerró el video dando un importante consejo sobre siempre quererse y aceptarse tal cual, pues al ser cuestionada por uno de sus seguidores sobre qué hace cuando tiene antojos, la influencer respondió que come lo que se le antoja, ya que asegura “es muy importante darnos un espacio para consentirnos”.

Hace unos días Ana Paula enfrentó una polémica luego de que fuera señalada como “Nini” por algunos internautas, cosa que no fue del agrado de la joven y respondió a aquellos que la acusan de esto.

A través de un video en Instagram, Ana Pau respondió a sus detractores que se encuentra estudiando la universidad, además, a su corta edad (24 años), está emprendiendo en una nueva empresa de repostería.