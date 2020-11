Las emotivas revelaciones de Eduardo Capetillo a su hija Alejandra sobre la fama que se ha creado de ser celoso.

El actor contó por qué lo ve así la gente, pese a que no es así con sus hijas.

Alejandra y Ana Paula, las hijas de 21 y 23 años de edad respectivamente de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se han convertido en youtubers, y una de sus entrevistas fue hecha precisamente a su famoso papá.

La entrevista corrió a cargo únicamente de Alejandra, ya que su hermana no pudo estar en el video. “Ya se cayó el rating”, dijo Eduardo a modo de broma al saber que sólo él y Ale estarían en el clip.

Ale le avisó a su papá que tenía que responder todas sus preguntas o se tendría que ir del canal, a lo que Eduardo respondió: “Ya me han corrido de varios, no se siente tan gacho. Después del primero te acostumbras”.

El actor y cantante fue cuestionado sobre si le gustaría que sus hijas se casaran jóvenes, así como él lo hizo con Biby, él respondió con toda tranquilidad que todos los procesos de vida son diferentes, y el de él con Biby fue particular.

“Nos casamos guiándonos por la información que nos mandaba el corazón. El 99% de las personas nos decía que no nos casáramos porque íbamos a cometer un error porque estábamos muy jóvenes”, pero él aclaró que lo volvería a hacer y es es un regalo de vida haber sido padre joven y poder disfrutar de sus hijos.

Alejandra cuestionó a su papá sobre uno de los temas más polémicos que giran en torno a la familia Capetillo – Gaytán: “Siempre has tenido fama de ser celoso, pero la verdad con nosotras nunca has sido como te ve la gente, ¿por qué crees que se te ha hecho esa fama?”, preguntó la joven.

“En el medio en el que yo me he desenvuelto profesionalmente solemos ser juzgados todo el tiempo, el emitir juicios es un síntoma natural de los seres humanos. Yo, en su momento, fui juez, yo juzgaba a todo mundo. Tú sabes que a través de un proceso de vida que yo he llevado a lo largo de 16 años he trabajado mucho en mí y en mis adentros, entonces hoy lo que hago es una cancelación de juicio”, reveló el actor.

Además, el exTimbiriche aseguró que: “Si hoy a mí me preguntas si eso me molesta (que digan que soy celoso), no me molesta, porque al cancelar mi juicio yo no juzgo, pero lo que juzguen de mí, lo que digan de mí pues también no me afecta. En su momento nunca salí a defender si era celoso o no era celoso, porque tampoco nunca tuve la necesidad de hacerlo. En realidad, lo que viviéramos tu mamá y yo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida íntima con ustedes siempre fue lo que a mí me importó".

“Lo que hago es ser un papá protector, por supuesto, sí he protegido, sí he puesto límites. Los límites existen para decirle a alguien: ‘Espérame, hasta aquí’… eso es lo que yo he hecho cuando todos los medios de comunicación del espectáculo han querido entrar a nuestras vidas, yo he tratado de proteger a mi esposa y a mis hijos desde mi criterio para no ponerlos en un lugar vulnerable hasta que tengan un criterio, como el que tienes… eso es proteger a los míos, así lo he hecho y así yo soy muy feliz, si no les gusta, lo lamento”, agregó durante la plática.

Durante la dinámica, Ale le preguntó a su papá cómo y cuándo se enamoró de su mamá, a lo que Eduardo respondió con lujo de detalles, incluso señaló qué ropa llevaba puesta Biby en ese momento.

“Yo a tu mamá la primera vez que la vi, la vi porque ella venía a hacer un casting para entrar a Timbiriche, yo llegué a mi oficina y vi a tu mamá de espaldas con una minifalda de mezclilla. Ahí hubo una atracción física y dije: ‘Que mujer tan hermosa’, porque ya luego le vi su cara, su pelo, sus ojos y dije: ¡‘Wow! Que mujer tan hermosa”.

“Pero nuestras vidas se abrieron, ella entró a Timbiriche y tomó su camino, y yo me fui a hacer otras cosas en mi vida, me parece que me fui a Los Ángeles a estudiar y grabé mi primer disco y se dieron un montón de cosas y luego el destino nos volvió a juntar en una telenovela, me parece que fue ‘Alcanzar una estrella’ la segunda parte”, platicó el actor.

Aunque debido a compromisos laborales, Capetillo no pudo estar durante toda la telenovela, un par de capítulos unieron la vida de los ahora esposos una vez más. Fue durante las grabaciones de otra telenovela que el flechazo se dio.

Eduardo también reveló que fue gracias a una telenovela que él y Biiby decidieron tener más hijos, pues su idea siempre había sido tener únicamente a “la parejita”.