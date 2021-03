Las hijas de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son víctimas de las críticas a través de las redes sociales.

Alejandra y Ana Paula Capetillo comparten con sus seguidores tips, consejos y hasta recetas, muchas veces reciben elogios y otras más duras críticas.

Las hijas de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán cada vez ganan más seguidores, tanto en sus redes sociales personales como en su canal de YouTube en el que dan consejos y cuentan anécdotas, a veces, ayudadas por algunos de sus familiares. Pero no todo es miel sobre hojuelas, las guapas jóvenes tienes detractores o “haters” que a través de las redes se encargan de enviarles mensajes negativos.

Ana Paula, de 24 años de edad, ha sido el blanco de las críticas estas últimas semanas, pues los internautas se fijan hasta en el más mínimo detalle para criticar a la joven.

A través de su cuenta de Instagram, Ana Pau compartió varios tutoriales de peinados fáciles y rápidos, pero además dejó ver su enorme clóset que cuenta con varios cajones y anaqueles. Algunas usuarias se percataron de que había ropa fuera de su lugar y se lo hicieron saber.

“Los productos de belleza se ven descuidados, como el desorden de tu ropa. Checa eso” y “Lo mismo pensé, creía que estas nenas tenían la ropa impecable, súper doblada también, pero no dejan de ser jóvenes como cualquier otra. Me imaginaba otra cosa”, fueron algunos de los mensajes que recibió Ana Pau.

Pero la hija de los exTimbiriche no se quedó callada y les hizo saber, con el humor que la caracteriza, que se iba a defender. “Señoras siéntense, hay UNA sola prenda que no está doblada”, escribió junto a un emoji de carita sonriendo.

En días pasados la influencer también utilizó Instagram para compartir un tutorial de maquillaje, sin embargo, aunque la publicación recibió muchos comentarios de apoyo, también hubo usuarios que la criticaron por utilizar mucho maquillaje, otras porque bajó de peso y otros tantos dijeron que su contenido es aburrido.

No es la primera vez que Ana Paula recibe críticas, meses atrás algunos usuarios le dijeron que se estaba quedando calva, aunque ella respondió tranquila. Pero lo que sí molestó a la joven fue cuando le dijeron que era una “Nini”, a lo que ella respondió que estudia la universidad, además de estar emprendiendo en una nueva empresa de repostería a su corta edad.

Ale Capetillo, quien se encuentra en España, también ha sido duramente criticada y aunque intenta no darle importancia a los malos comentarios en su contra ‘rompió el silencio’ sobre sus haters.

“Toquemos el tema del hate. La verdad nunca lo he tocado porque siempre me enfoco muchísimo más en los comentarios positivos que los negativos Todo el mundo, yo siempre lo he escuchado, desde antes de que me volviera pública, siempre había escuchado el ‘Es parte de… Cuando te vuelvas pública es parte de… que tengas haters y que la gente, como van a comentar cosas buenas, van a comentar cosas malas’, y nunca he entendido por qué hemos normalizado el ‘es parte de’…”, dijo la joven en una de sus historias de Instagram.

Aunque la joven sabe que no pude cambiar la forma de pensar de alguna parte de la sociedad, dijo que nunca va a poder entender por qué se puede crear tanto odio y rencor hacía una persona.

“Nunca voy a llegar a entender a los haters, nunca voy a entender cómo hay gente que se toma el tiempo de escribirte cosas con tanto odio, cuando solo estás compartiendo tu vida, compartiste una foto tomándote el café y de la nada un hater: ‘Quiero que te mueras, estás horrible’”, contó.

