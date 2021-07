Alejandra Guzmán quedó atrapada en inundación; policía la rescata.

Alejandra Guzmán enfrentó los estragos de las fuertes lluvias en la Ciudad de México, así lo dejó ver a través de un video que subió a su cuenta de Instagram. Y es que, La Reina de Corazones, se quedó atorada en una inundación dentro de su vehículo, pero aprovechó para tomar la situación con mucho humor.

Alejandra Guzmán es una de las cantantes más unidas a su familia

¡FAMILIA UNIDA! Alejandra Guzmán y Silvia Pinal se reunieron para festejar los 50 años de Luis Enrique Guzmán.

“Look at this: estamos aquí atorados en una laguna, Emiliano (su chofer), mi comadre y yo, y nos vino a jalar una grúa, ¿cómo ves? y hay mil policías y no dejamos pasar a nadie, ahí están todos parados, mira. Ya destaparon las coladeras. Ahí están destapando una coladera”, expresó la rockera en un video donde se dejó ver con una chamarra gris y poco maquillaje.

En el filme también se puede ver una grúa jalando el automóvil de la intérprete de Lado Oscuro. Gracias a la ayuda de protección civil y otros elementos de seguridad, Alejandra Guzmán logró salir de la inundación junto a sus seres queridos.

La artista, de 53 años, también se ha dejado ver practicando diversas actividades en esta cuarentena. En días anteriores, la mexicana publicó videos practicando ballet, paseando a sus perros y dibujando con su sobrino Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán.

Te puede interesar: Frida Sofía responde al VIDEO de Alejandra Guzmán: “Sabes que violaba y le pegaba a mi abuela”.

Alejandra Guzmán continúa el enfrentamiento legal con su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán también se vio involucrada uno de los momentos más difíciles de su vida personal, después de que Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual.

La Reina de Corazones se dijo entre la “espada y la pared” por el enfrentamiento que viven su hija y papá.

Por su parte, Frida Sofía no ha dado fin al escándalo, pues asegura que siente dolor ante las acusaciones de abuso sexual puestas en duda por su propia madre.

Y es que, la rockera mostró apoyo incondicional a su papá Don Enrique Guzmán, pues a finales de junio publicó una foto acompañada de un mensaje a su progenitor.

“¡El mejor papá del mundo!”, escribió la artista debajo de una postal abrazando al cantante de 78 años.

También te puede interesar: Frida Sofía: ¿Quiénes son los enemigos de la cantante tras acusación de abuso sexual?