Alejandra Guzmán se presentó en Texcoco al margen de escándalos.

En medio de varias polémicas a su alrededor, como el supuesto saqueo a la casa de su madre Doña Silvia Pinal por parte de su propio hermano Luis Enrique Guzmán y la cancelación de última hora de su gira con Fey, Alejandra Guzmán se presentó en el Palenque de Texcoco.

Por cierto, notamos que a pesar del accidente que sufrió hace algunos meses cuando se le dislocó la cadera en pleno escenario, ‘La reina de corazones’ se entregó al cien al público que se dio cita en el palenque.

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¿Alejandra Guzmán se encontró a su doble?

Alejandra Guzmán también se encontró con su doble en el palenque, una fanática e imitadora que cantó y bailó a la par de la intérprete de temas como “Yo te esperaba”, “Hacer el amor con otro”, “Llama por favor” y “Eternamente bella”; entre muchos otros.

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Su doble aprovechó nuestros micrófonos para interpretar un fragmento “Volverte a amar”, uno de los más grande éxitos de ‘La reina de corazones’, pero eso no es todo pues nos confesó que estudió danza con Alejandra Guzmán cuando estaban pequeñas, ya que ambas tomaban clases con Ema Pulido.

“También estudie danza, de hecho, estudié con ella cuando estábamos chicas… con Ema Pulido. Estudié con ella pero ya no se ha de acordar de mí”, sentenció la doble de ‘La Guzmán’.

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¿Alejandra Guzmán se presentó en suplencia de Edith Márquez? Trascendió que Alejandra Guzmán se presentó en el Palenque de Texcoco en la misma fecha en que lo haría Edith Márquez, quien canceló con anticipación por problemas de salud y por lo mismo la venta de localidades no fue la mejor.

Ventaneando fue el único medio presente para cubrir el concierto de Alejandra Guzmán, aunque ésta se negó a darnos una entrevista.