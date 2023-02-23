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FOTOS | ¿Enrique Guzmán planea gira con su hija, Alejandra Guzmán?

Enrique Guzmán fue encontrado por los reporteros y entre todas las declaraciones, el cantante dijo que planea una gira al lado de su hija, Alejandra Guzmán.

Por: Redacción Azteca UNO

¿Enrique Guzmán planea gira con su hija, Alejandra Guzmán?

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