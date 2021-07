Alejandra Guzmán reaparece con impactante cambio de imagen. (FOTO)

Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales con una foto que impactó a todos sus seguidores. En medio de la ola de polémicas entre ella y su familia, principalmente con su hija Frida Sofía, la cantante dio la vuelta a la página “cerrando ciclos”.

Y es que la artista compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, donde muestra un radical cambio de look.

La cantante de 53 años posteó la foto en la que aparece junto al reconocido estilista Pupy, quien estuvo a cargo del proceso de cambio en el que, como resultado, se le puede ver con un cabello con tonos más rubios de los que usa normalmente.

“Nuevo look”, fue la descripción que le dio la famosa a su foto en la que, sin embargo, no pudo haber comentarios ya que la artista tiene bloqueada esta opción en su perfil.

Polémica con Frida Sofía

Hace algunos días su hija, Frida Sofía, dio algunas declaraciones para la revista People sobre cómo fue su infancia y la imposición familiar de tener que ser una artista. “No tuve niñez. Yo amaba a mi mamá más que a nadie, a mí no me importaba ni mi papá ni nadie. Era mi mamá y era mi vida”, sostuvo la joven.

Sin embargo, insistió en que pese a su admiración para con su mamá, nunca tuvo una buena relación con ella. “Recuerdos bonitos… no tengo. Yo me presté al show, me presté al ‘esto es una dinastía y tú tienes la obligación de cumplir porque somos intachables’”, sentenció.