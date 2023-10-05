Alejandra Muñoz Vergara revela los detalles sobre la muerte de Yolanda Ciani

En los últimos días, hemos hablado de la polémica sobre la muerte de la actriz Yolanda Ciani, por lo que ahora tuvimos en el foro a su hija adoptiva, Alejandra Muñoz Vergara, quien revela detalles sobre la situación.

Sí han sido días muy difíciles, mi mamá era todo para mí, yo desde bebé, sí, mi mamá me dejó, soy hija del personal del aseo, unos nacen con papá, otros nacen sin papá, otros nacen fuera del matrimonio. No me avergüenzo, al contrario, mi mamá siempre fue la mejor conmigo, yo no me salí de la casa, yo no renuncié a la casa, ni dije que ‘ya me tenía harta mi mamá’ al contrario, gracias a mí, la pudimos operar de la pierna, porque se cayó, tuvo una caída hace dos años

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Gracias a los cuidados que tuvimos en casa, salió a flote, ahora lo que arroja, es que él me corre, el hijo de Yolanda, me corrió, Luis Alberto, el 28 de junio junto con mi hijo de 10 años, junto con la persona que era su nana, que tiene 58 años de trabajar en casa. No la liquidó, nos corrió de una manera espantosa

¿Cómo era su relación con el hijo de Yolanda Ciani?

Alejandra Muñoz Vergara reveló que el hijo biológico de la actriz le llegó a pegar en más de una ocasión, además de los malos tratos que tenía con todos dentro de la casa.

Siempre llevamos una buena relación, la verdad sí, habían momentos en los que él era un poco gritón, te acostumbras a los gritos, a los maltratos, al ‘gorda, cerda’ muchos insultos y nos llegó a pegar, realmente nos llegó a pegar a mí, a mi mamá, a mi hijo, a sus mujeres. Tiene muchas denuncias...

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¿Cómo fue la muerte de Yolanda Ciani?

Actualmente, existe una investigación para determinar las causas de muerte de Yolanda Ciani, quien no tuvo las mejores atenciones en sus últimos meses de vida.