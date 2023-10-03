Abogada de Héctor “N” espera que el actor pueda quedar en libertad en los próximos días

Héctor “N” compareció este lunes, ante los magistrados de la tercera sala penal, para pedir se invalide la sentencia que recibió en mayo pasado, de 10 años y 6 meses de prisión, por el delito de corrupción de menores en agravio de su hija, Alexa Hoffman.

Al término de la audiencia de apelación, realizada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su abogada Samara Ávila, habló con la prensa sobre lo esperanzado que está el actor, en que la autoridad reconsidere su condena.

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Me lo trasladaron del Reclusorio Oriente para acá, tiene que estar presente, es una audiencia que no puede llevarse a cabo si no está él. Fue escuchado debidamente por los magistrados de la tercera sala penal, él refiere en sus agravios, lo que le duele de esta sentencia, de eso se trata la audiencia del día de hoy, de aclarar los puntos que no obstante ya están vertidos en un escrito de agravios.

¿Qué espera la abogada de Héctor “N”?

La abogada adelantó, que en caso de no ser favorecidos en esta apelación, recurrirán a la tercera instancia de amparo.

Ya nos iríamos ante un juez de distrito, para tratar el amparo, seamos positivos, ya no queremos llegar a esa, a esa tercera instancia, el señor Héctor ya lleva demasiado tiempo allá adentro también, ya queremos que sea un resultado más favorable, todavía para nosotros

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Se espera que en un máximo de tres días, los magistrados emitan un veredicto que puede ser absolutorio o que confirme e incluso, aumenten la condena tal como quiere la contraparte.