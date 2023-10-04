La tarde de este miércoles, tuvimos como invitado de honor a Carlos Guerrero, quien nos habló sobre D-BUT FC, reality que está buscando a las nuevas estrellas del futbol mexicano.

Está muy bonito, la verdad que este reality está maravilloso, es muy noble, estamos hablando de la ilusión. Comenzaron el proyecto 36 debutantes, 36 chicos, ahora hay 34 y mañana solamente quedarán 32, así nos vamos a ir 2 en 2

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Un hombre y una mujer van a llegar a la primera división, por donde se le vea es espectacular, vamos a conocer todas las historias de cada uno de ellos. Qué tuvieron que dejar, qué tuvieron que pasar para poder llegar hasta aquí, porque cuántas veces hemos conocido historias de chavos que quieren ser futbolistas, pero le cerraron las puertas, no consiguieron los recursos, no encontraron el club, algún profesor se quiso pasar de listo y a lo mejor les pedía lana para poderlos debutar; tantas cosas y hoy están a prueba todos ellos

¿Quiénes son los tutores de D-BUT FC?

Los jóvenes que forman parte del proyecto, cuentan con el apoyo de grandes tutores, los cuales tuvieron carreras llenas de triunfos en las canchas, por lo que ahora apoyan a los nuevos talentos.

Mira, están de tutores, de pronto van Luis García, Jorge Carlos, Zague, grandes mundialistas, van otras figuras y exfutbolistas a asesorarlos, a darles pláticas. Tenemos a Christian Martinoli, que es como la parte de mordaz, que les mete ahí la jiribilla

Ellos llevan todo el proceso, están entrenando todos los días, un par de veces a la semana tienen partido de futbol, hay interescuadras, tienen la parte de la psicología deportiva. Eso es lo que se busca, que lleguen verdaderamente listos para poder debutar a la primera división. Todavía falta proceso, algunos meses, pero eso es lo que están buscando

El proyecto es muy ambicioso, por lo que se hicieron visorias a miles de jóvenes, donde los filtros cada día eran más duros.