“Se camuflajean, pero los conocemos perfecto “. Alejandra Sánchez revela cómo le hace para que ningún famoso escape de las cámaras de Ventaneando

Nuestra querida Alejandra Sánchez, se ha convertido en una de las reporteras más importantes en el espectáculo mexicano, ya que siempre tiene las mejores exclusivas de la mano de todo el equipo de Ventaneando.

Sin embargo, poder captar a los famosos, quienes siempre tratan de hacer todo lo posible por evadir a los medios de comunicación en los lugares públicos, es todo un reto para los reporteros.

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Por ese motivo, Alejandra Sánchez reveló los secretos que tiene para poder descubrirlos en todos lados. Todo esto, lo compartió en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, durante una emisión muy especial, ya que estuvo acompañada de Daniel Bisogno.

¿Cómo descubren a los famosos en los lugares públicos?

Uno de los momentos más complicados, fue durante la pandemia, ya que los famosos usaban de forma obligatoria el cubrebocas, pero le sumaban lentes, chamarras, gorra y todo tipo de artefactos para pasar desapercibidos.

Además, los fans tienen ese colmillazo, por ejemplo en la pandemia nos decían ‘cómo le hacen para identificar al famoso en el aeropuerto con cubrebocas, lentes, gorra o sombrero’. Es que los conocemos de pie a pa

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Sin duda, la reportera de Ventaneando es toda una profesional, por ese motivo siempre las cámaras del mejor programa de espectáculos de México, tienen grandes entrevistas en exclusiva.