“Estaba llorando de coraje en mi camerino": Daniel Bisogno revive lo que sintió tras su enfrentamiento con Ana Bárbara en pleno programa en vivo

En una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, nuestro querido Daniel Bisogno habló de varios temas, entre entre ellos el problema de salud que tuvo hace unos meses, además de que recordó el enfrentamiento que sostuvo hace unos años con Ana Bárbara.

Todo esto lo hizo en la entrevista que le concedió a Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien ha adaptado un estilo único con el que logra que todos compartan los detalles de su vida, los cuales en muchas ocasiones no habían revelado antes.

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¿Cómo fue la pelea de Daniel Bisogno y Ana Bárbara?

Para los seguidores de Daniel Bisogno y Ventaneando, ese fue uno de los momentos más polémicos que se ha vivido. Incluso, el propio conductor ha revelado que sí fue muy fuerte todo lo que sucedió.

Esa vez, sí se armó fuerte, porque yo ahí sí me puse muy mal. Sentí muy mal que llevaran al enemigo a la casa a sentarse en tu sala, no era correcto

Al final, Daniel Bisogno contó que ese día tuvo un enfrentamiento con Pati Chapoy, quien en primera instancia, le dio la razón al conductor.

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Y desde que me vio, me volteó la cara, me traen a ‘La Tigresa’, o sea, si querían imponer miedo, lo lograron, ya vino la trifulca y cuando terminó el programa, sí estaba yo llorando del coraje en el camerino, soy de mecha corta también, ese día sí tuve un enfrentamiento con la señora Chapoy