“Me había negado a dar entrevista a mi propia jefa": Daniel Bisogno revela por qué le dijo que no a Pati Chapoy, tras casi morir

Cada semana, nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz nos ha sorprendido con sus grandes invitados, pero el día de ayer la alfombra roja salió a relucir con la presencia de Daniel Bisogno.

El querido y divertido conductor de Ventaneando, estuvo en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde habló de los motivos que lo llevaron a negarle una entrevista a Pati Chapoy.

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¿Por qué se había negado a darle una entrevista a Pati Chapoy?

Sin duda, una de las entrevistas más reveladoras de los últimos años, fue la de Pati Chapoy a Daniel Bisogno, ya que tuvo un gran efecto en las personas, quienes mostraron todo su apoyo al conductor de Ventaneando.

Impresionante lo que se logró por medio de esa entrevista con Pati, precisamente, porque Pati sabía todo lo que estaba pasando y yo sabía lo que estaba pasando, pero lograr trasmitírselo al público. La gente que me quiere, es más silenciosa que la que te odia, entonces aquí, salieron todos los seguidores, salieron la 4B, completa a defenderme… La gente muy bien, la verdad, muy cariñosa, por todas partes a donde voy ya me quieren dar consejos

No obstante, Daniel reveló que no era la primera ocasión que Pati Chapoy le pedía una entrevista, pero Bisogno se la había negado en más de una ocasión, pero finalmente aceptó, siendo una de las entrevistas más impactantes de los últimos años.

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