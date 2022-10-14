Alejandra Toussaint se viste de luto tras la muerte de su padre.

Alejandro Sandoval, padre de de Alejandra Toussaint, murió. La noticia fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como por la Coordinación Nacional de Literatura, quienes lamentaron el deceso del escritor a través de las redes sociales.

"Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y a la comunidad literaria", señala un comunicado dado a conocer por el INBAL.

Alejandra Toussaint también informó el sensible fallecimiento de su papá, adelantando que estará ausente de las redes sociales para estar con su familia y vivir su duelo.

"Murió mi papá, cómplice de mil batallas a quien adoraba. Estoy destrozada. Me desaparezco una larga temporada para estar con la familia", escribió la actriz en Twitter, donde las muestras de apoyo no se hicieron esperar.

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Muere papá de Alejandra Toussaint

Cyntia González, Mauricio Mancera, Tatiana, Patricia Gallo y más figuras del espectáculo han enviado sus respectivas condolencias a Alejandra Toussaint.

Tatiana, conductora de MasterChef Celebrity, también envió su más sentido pésame a la participante de la cocina más famosa de México: "Amiga lo siento mucho, te mando un abrazo apretado".

"Quienes me conocen saben lo mucho que lo adoraba", declaró Alejandra en su cuenta de Instagram, donde adjuntó una foto de su papá blanco y negro.

Alejandra Toussaint actualmente forma parte de MasterChef Celebrity, donde ha puesto a prueba sus dotes culinarios ante los chefs Betty, JoséRa y Pablo.

Sin embargo, una de las participaciones más famosas de la actriz fue en la segunda temporada de Survivor México, donde se ganó el apodo de La Chamana entre su tribu.

La mexicana también ha participado como conductora en proyectos extranjeros, además de tener participaciones en películas como Despertar, Forgiveness, La Inquilina y más.

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