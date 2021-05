El ‘Potrillo’ da la bienvenida a la familia Fernández a Alexia Hernández.

Alejandro Fernández Jr. sorprendió a sus seguidores al revelar que había contraído matrimonio por la vía civil en Guadalajara, Jalisco.

No cabe duda que durante el último año la vida de Alejandro Fernández ha dado un vuelco. Primero fue su hija Camila Fernández quien contrajo matrimonio con Francisco Barba para después dar a luz a la pequeña Cayetana, ahora su hijo Alex Jr. confirmó que se casó con su novia Alexia Hernández.

El “Potrillo”, quien había pedido a su hijo esperar un poco más para contraer nupcias, usó sus redes sociales para darle la bienvenida a la familia a la ahora esposa Alex Jr.: "“Qué rápido pasa el tiempo. Apenas ayer te cargaba en mis brazos y hoy empiezas el viaje para crear tu propia familia. Que el amor guíe sus decisiones en el día a día y los acompañe a dónde quiera que vayan. Siempre contarán conmigo. Bienvenida a nuestra familia, querida Alexia. Que Dios los bendiga. Los amo”.

Alex Fernández dio detalles de su boda

El novio estuvo muy activo en sus redes sociales y compartió cómo se preparaba para el momento más especial de su vida, sin que sus seguidores supieran que era su propio enlace matrimonial.

El hijo de América y Alejandro Fernández más tarde compartió la feliz noticia, así como también contó detalles de la boda que se realizó en Guadalajara, Jalisco: “Quiero compartirles que hoy viví uno de los momentos más felices e importantes al unir m vida con mi pareja por más de 10 años y mi mejor amiga, Alexia”.

Aurelio fue su testigo

Una de las cosas que más llamó la atención fue que el perro de ambos, Aurelio, no sólo fue el invitado de honor, sino que también fungió como testigo del enlace de Alex y Alexia. Cabe destacar que la mascota forma parte muy especial de la vida de los novios, pues en sus fotos de Instagram suelen posar con él frecuentemente.

También se demostró que las hermanas del ahora esposo se llevan muy bien con su cuñada, pues en redes sociales circularon fotos de las hijas del “Potrillo” durante la fiesta.

Trascendió que el primer baile de casados fue con la canción ‘Te Amaré' quien la interpreta el propio Alex Fernández y que fue la elegida para ese tierno y tradicional momento.

Así anunció Alex Jr. su compromiso con Alexia Hernández.

Para abrir la pista, los novios bailaron juntos ‘Vivir mi Vida’ de Marc Anthony; canción en la que se unieron familiares y amigos para unirse al festejo.

Durante la fiesta, Alex Fernández deleitó a sus invitados cantando grandes temas tanto de su papá como de su abuelo, Don Vicente Fernández.

Fue en septiembre del 2020 que Alex le pidió matrimonio a Alexia, tras 10 años de relación en un helipuerto de Guadalajara.

Previo a su enlace, había adelantado que se casaría vestido de charro y también aseguró que le gustaría ser papá pronto: “Me casaré vestido de charro y acompañado por mi mariachi. Siempre he dicho que me gustaría ser papá joven, como el mío porque yo tuve una muy buena relación con él, como padre e hijo y también como amigos, y es algo que me gustaría crear con mis hijos”.

