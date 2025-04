Alejandro Fernández se negó a subir a ‘Checo’ Pérez al escenario durante su show

El pasado 17 de abril, Alejandro Fernández se presentó con éxito en su natal Guadalajara con su gira “De Rey a Rey”, misma en la que le rinde homenaje a su finado padre, Vicente Fernández.

Sin embargo, uno de los momentos que se robó el show del ‘Potrillo’ fue cuando el cantante pidió aplausos para uno de los más grandes deportistas que ha dado Jalisco, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien se encontraba entre el público.

Recordemos que, actualmente el piloto mexicano se encuentra disfrutando de un periodo de descanso, luego de haber salido de la escudería austriaca de Fórmula 1, por lo que decidió acudir al concierto que Alejandro Fernández ofreció en Guadalajara.

¿Cómo fue el momento?

Durante el show, Alejandro Fernández dio a conocer que ‘Checo’ Pérez se encontraba en el evento, incluso pidió aplausos para el piloto de mexicano a modo de homenaje por su exitosa trayectoria en el deporte motor.

Checo saludando al público en el concierto de Alejandro Fernández!



Alejandro: “Nada más porque no sabes cantar! si no te subía”



🎥 diana_hrosales pic.twitter.com/oXfBSQr4sD — checo news (@scheconews) April 18, 2025

¿Qué dijo Alejandro Fernández?

La respuesta del público fue inmediata; sin embargo, llamó la atención la broma del cantante al piloto mexicano. Alejandro Fernández dijo “Nada más porque no sabes cantar, carnal, si no te subías”.

“Ha sido ya historia y va a pasar a la historia como uno de los mejores deportistas de nuestro país. Se encuentra acompañándonos nuestro amigo, porque si es amigo de todo mundo, ‘Checo’ Pérez ¡Un aplauso por favor! Un orgullo no solo para Jalisco, es para todos los mexicanos. Nada más porque no sabes cantar carnal, si no, te subías (al escenario)”, dijo Alejandro Fernández.

Su frase desató las risas y carcajadas de los presentes, incluyendo las de ‘Checo’ Pérez, quien demostró la amistad y camaradería que existe con el hijo del finado Vicente Fernández.

¿Cómo reaccionaron las redes? Luego de que el video se hiciera viral en redes, los cibernautas reaccionaron y aseguraron que el piloto mexicano, también tenía buena voz.



“Se ve bien el ‘Checo’”, “Merecido homenaje de su público”, “Ovacionado como la gran estrella que es”, “Qué guapo se ve”, “Cuando ‘Checo’ lo vea en la pista y que le diga: ‘te subiría, pero sé que no sabes manejar estos carros’”, “Pero sí él tiene la voz de un ángel, lo que pasa es que lo iba a opacar”, fueron algunos de los comentarios.