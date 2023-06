En medio de su tristeza, Alejandro Sanz rompe con su novia.

Alejandro Sanz encendió las alarmas hace poco con un mensaje que preocupó a sus fans y tal parece que el motivo de su tristeza tiene nombre y apellido, Rachel Valdés, pues este sábado 3 de junio se ha dado a conocer que la pareja habría terminado su relación.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

De acuerdo con fuentes cercanas a ¡Hola!, Rachel Valdés se fue de la casa en la que ambos vivían y se llevó todas sus pertenencias.

Te puede interesar: Exesposa de Alejandro Sanz revela que ha intentado ayudar al cantante.

¿Qué publicó Alejandro Sanz?

El originario de Madrid, España, publicó: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, escribió e hizo referencia a su inminente actuación en España. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”.

¿Cancelará sus conciertos? Luego de su alarmante publicación, Alejandro Sanz expresó su gratitud por todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. Aunque admitió que la luz no ha llegado por completo, pero con todo y eso no cancelaría sus conciertos.





También te puede interesar: El amoroso mensaje de Alejandro Sanz a Shakira por su cumpleaños.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante”, agregó.

¿Alejandro Sanz y Rachel Valdés ya terminaron?

Aunque no lo han comunicado abiertamente, el español habría tomado la decisión de ponerle fin a su romance por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres.

Según publicó El Mundo, Alejandro Sanz ya no convive con Rachel Valdés. El medio aseguró que la pareja ha tenido una crisis sentimental “muy fuerte” en los últimos meses y que ha sido decisión del cantante ponerle punto final a su romance.

Te puede interesar: “Estoy triste y cansado”, el alarmante mensaje de Alejandro Sanz.

“Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Samosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz”, reveló a El Mundo una fuente cercana a Valdés.

¿Cuándo inició su romance?

El noviazgo entre Rachel Valdés y Alejandro Sanz inició en 2019, tres meses después de que el cantante terminara su relación con Raquel Perera, luego de más de una década de relación, en la que procrearon dos hijos, Dylan y Alma.