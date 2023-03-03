Alessandra Rosaldo descarta separación de su pareja Eugenio Derbez.

Frente a la ola de rupturas y divorcios en el medio del espectáculo, Alessandra Rosaldo lo dice claro y tajante, ella no se va a separar de Eugenio Derbez y admite que la música ha sido un escape para ella frente a los embates de la vida.

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Estamos viviendo como que una etapa de muchos cierres de ciclos, Quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general. Yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy muy bien, en familia, muy contentos, pero claro, siempre la música, el baile, el canto, lo que hacemos, claro, siempre es un escape de todo, de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro

¿Cuándo va a regresar a los escenarios con Sentidos Opuestos? Nuestras cámaras tuvieron acceso a los ensayos del show con el que Alessandra y Chacho Gaytán volverán a los escenarios después de varios años como Sentidos Opuestos.



Es un verdadero privilegio, un honor y sobre todo un gozo compartir el escenario con Chacho y, obviamente con nuestra banda y volver a tener a los bailarines con nosotros en el escenario, hace muchísimo no lo teníamos, la verdad es que es una fiesta

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Y comparte cómo logra mantener un gran nivel de energía durante todo el show, a pesar de cantar y bailar al mismo tiempo.

Es mucha práctica, es mucho ensayo, la verdad es que mucho es callo, venimos, además con un buen ritmo de 90’s pop tour y, entonces venimos con buena condición y con todo lo que hemos estado enseñando, pues uno agarra todavía más fuerza

Sentidos Opuestos, se presentará este 4 de marzo en la Ciudad de México y el próximo 11 de marzo en Querétaro con su gira ‘Eternamente’.