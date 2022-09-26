Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la recuperación de Eugenio Derbez.

Alessandra Rosaldo, reacciona a los rumores que señalan a Vadhir Derbez como el culpable del accidente de su esposo Eugenio Derbez, en el cual se fracturó el hombro derecho.

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Y, es que se afirma que fue debido a que Vadhir lo golpeó que Eugenio se lesionó.

Mira, por un lado, nos da risa, pero por otro lado nos da tristeza, y por otro lado nos alarma, o sea, hasta dónde es capaz de llegar la gente y qué triste que la verdad no les sea suficiente

La cantante, asegura que la recuperación del comediante va viento en popa, tan es así, que ya puede ponerse en pie solo.

Sí, ya se puede parar. Los primeros días era muy complicado, era muy difícil; necesitaba ayuda para absolutamente todo, ahora ya poco a poco, está pudiendo hacer más cosas él y la recuperación, ahora queda puro rehabilitar, pura fisioterapia

Muchos meses de fisioterapia; además, eso que vieron que tenía puesto, que luego mucha gente preguntaba qué es eso, es una máquina, es una terapia de hielo, es una máquina que le pones agua y hielo, con unas mangueras enfría todo eso; entonces, eso que le está cubriendo por adelante y atrás el hombro y el húmero, es hielo, es frío. Entonces, queda terapia de hielo mucho tiempo todavía para que se siga desinflamando

La cantante habló del estado de ánimo de Eugenio Derbez.

No obstante, Alessandra admite que Eugenio aún está muy sensible.

Él mismo lo dijo, está muy sensible, mucho más de lo que yo lo haya visto en todos los años que llevamos juntos, está replanteándose muchas cosas, valorando muchas otras, obviamente. Este accidente tiene mucho ‘para qué’ y uno de los más bonitos ha sido percibir el cariño de la gente, otro ha sido lo mucho que nos ha fortalecido como familia, Aitana, a él y a mi

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Y, sobre las oraciones que incluso Victoria Ruffo ha hecho para que Eugenio se recupere pronto, dijo