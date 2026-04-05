Así puedes lograr una piel efecto “filtro” con tu maquillaje diario

En las redes sociales es usual encontrar personas que tienen una piel efecto “filtro”, mostrando un cutis perfecto en cada una de las fotos. En la actualidad, es posible lograrlo en tu maquillaje diario, pero debes seguir algunos pasos.

Para que deje de ser un sueño “casi imposible”, te vamos a detallar cómo puedes hacerlo en unos sencillos pasos, logrando lucir un rostro de actriz de Hollywood.

¿Cómo lograr el efecto “filtro” en la piel?

Aunque el tipo de cosméticos que usamos va a ser determinante, es fundamental que entendamos que la preparación de la piel será fundamental, ya que esto nos ayudará a tener un aspecto más fresco en el rostro, evitando que después de un rato tengamos una piel acartonada por los productos. Procura siempre aplicar un sérum, una crema hidratante y un contorno de ojos para lograr la piel efecto “filtro”.

Por lo que va a ser indispensable conocer tu piel, para que puedas colocar productos que se adapten a tu piel grasa, seca o mixta. Esperamos un poco para poder aplicar todos los maquillajes.

Para lograr unificar la piel, se recomienda optar por bases que sean fluidas; vas a colocar del centro para extenderla hacia el exterior. No olvides que, para lograr una cobertura más intensa, debes usar una esponja; para algo más ligero, opta por la esponja humedecida, realizando toques por la superficie.

Encima, coloca correctores solamente en donde lo necesites, no en todo el rostro. No olvides sellar tu rostro con polvos sueltos, aunque puedes hacer uso de un fijador en tu rutina de maquillaje diario.

¿Cómo sé si necesito una base de maquillaje cálida o fría?

Otro punto importante al momento de tener una piel efecto “filtro” con tu maquillaje diario es escoger la base que vamos a escoger; el seleccionar cosméticos muy claros o muy oscuros puede perjudicar nuestra apariencia.

Es importante que observes tus venas bajo la luz natural; si se ven azules o moradas, entonces tu subtono es frío; si se ven verdes, eres cálida. Recuerda que el mejor lugar para probar es en tu cuello, ya que lograrás escoger mejor el tono.