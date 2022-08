¿Alessandra Rosaldo está esperando un bebé de Eugenio Derbez?

Hace unos meses se rumoró que se estaban separando; sin embargo, todo quedó en simples especulaciones, ya que semanas después la pareja conformada por Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez celebró su aniversario de bodas demostrando que son una de las parejas más solidas del medio del espectáculo.

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez de nuevo embarazados? | Ventaneando

Cuando Alessandra puso fin a los rumores de separación

Durante la gira de los 90’s Pop Tour por los Estados Unidos, Rosaldo puso fin a los rumores de su posible separación de Eugenio Derbez.

“¡Ay! ha dicho tantas veces tantas cosas, pero justo como mencionábamos hace rato. Todo eso que dice allá afuera no existe, la realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos, y muchas de las cosas ni siquiera me entero porque no estamos todo el día ¿a ver qué dijeron?, jamás”, dijo en aquel entonces.

Eugenio y Alessandra, una de las parejas más sólidas

La pareja sigue joven y más unida que siempre y recientemente la exintegrante de Sentidos Opuestos se sinceró en una entrevista que concedió al comunicador Javier Poza, a quien le reveló lo difícil que ha sido para ella la crianza de la pequeña Aitana.

“Para mí no ha sido fácil, sé que para otras mamás sí lo es. Para mí, por el tipo de persona que soy yo, mi personalidad y por el tipo de mamá que soy yo, no ha sido fácil”, declaró la cantante.

Cabe recordar que Alessandra y Eugenio se casaron en el año 2010, dos años después, Rosaldo quedó embarazada de Aitana, la única hija que tiene con el actor y cómico, motivo por el cual tuvo que ausentarse de diversos proyectos.

“Por eso los primeros años, por lo menos los primeros cuatro años, casi no trabajé nada. Hace muy poquitas cosas, contadas siempre alrededor de mi hija y de nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, de estar siempre cerca de ella”, añadió.