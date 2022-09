Alessandra Rosaldo rompe el silencio y habla sobre supuesta pelea entre Eugenio y Vadhir.

Eugenio Derbez se encuentra recuperándose después del accidente que sufrió jugando un juego de Realidad Virtual y por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del hombro izquierdo. Tras una ola de rumores en torno a su accidente, Alessandra Rosaldo habló sobre la supuesta pelea entre el actor y Vadhir Derbez.

Alessandra Rosaldo reveló la razón por la que no estuvo en los Oscar.

Después de su accidente, el actor reapareció en redes sociales y habló de lo sucedido, así mismo, les agradeció a sus fans por sus muestras de cariño y apoyo en estos difíciles momentos.

“Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo (Vadhir) me dijo: ‘oye papá vamos a jugar realidad virtual’, en fin, me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones”, declaró.

Posteriormente, el influencer Alejandro Zúñiga, a través de su canal de YouTube destapó una supuesta pelea entre Eugenio Derbez y su hijo Vadhir, incluso, aseguró que las fracturas del actor de “No se aceptan devoluciones” habían sido provocadas por su hijo.

Este rumor fue desmentido por José Eduardo Derbez, quien declaró a Mara Patricia Castañeda que ni al caso con los rumores: “De repente me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón. Se dice que fue en una filmación, que chocó, que hasta mi hermano lo había golpeado y son cosas que pues no, ni al caso”.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo? La esposa de Eugenio Derbez no pasó por alto los rumores y en un reciente encuentro con los medios se pronunció al respecto: “Híjole, mira, por un lado, nos da risa y por otro nos da tristeza; por otro lado, también nos alarma, o sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar la gente? Y qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando, no sé qué es lo que están buscando”.

De igual forma, dijo que por ahora no están dispuestos a iniciar un proceso legal contra quien difundió este rumo (Alejandro Zúñiga). “Me imagino que le hablamos a un abogado ahorita y le hacemos tres preguntas, seguro tenemos un caso por armar, pero tampoco es nuestro estilo y no nos gusta invertir nuestro tiempo en eso. No es algo que hayamos platicado”.

Por último, aseguró que ya están acostumbrados a los rumores en torno a su vida, pero que a ella todavía le da coraje y admitió que la supuesta pelea de Eugenio Derbez con Vadhir ha sido una de las versiones más impactantes para su familia.