Alex Fernández defendió a su papá de todos los criticones y haters.

Hace unos días Alejandro Fernández fue blanco de críticas en redes sociales tras presumir sus vacaciones por Venecia; sin embargo, los internautas arremetieron contra él por su nuevo look, incluso, lo compararon con Bad Bunny, Harry Styles, Brad Pitt, Chavela Vargas y Olga Sánchez Cordero.

‘El Potrillo’ emprendió hace varias semanas un viaje al lado de su novia, Karla Laveaga y recurrió a sus redes sociales para poner fin a las críticas en su contra y así le respondió a sus haters.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer! #yoestoymuyfeliz”, publico Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram con serie de fotografías que tomó durante sus vacaciones por el Viejo Continente.

En las fotografías apareció ‘El Potrillo’ presumiendo su cabello cano, luciendo una camisa Dolce & Gabbana en tonos rosáceos, además de un short y lentes oscuros, mientras degustaba una copa de vino blanco en un restaurante italiano. También compartió un video donde aparece disfrutando de un delicioso postre hecho con helado en la terraza de un lujos y exclusivo mesón veneciano con vista al mar.

A su regreso a México, Alejandro Fernández dijo: “Estoy de vacaciones, es como que pretendan disfrazarme… Estoy en la playa” y de paso se dijo orgullo de sus canas.

“Vivan su vida y que dejen vivir a los demás. No me afecta en lo absoluto. Creo que deberían dedicarse a ver sus vías y no estar pendientes de lo que hacen los demás”, añadió.

¿Qué dijo el hijo de ‘El Potrillo’ sobre las críticas a su padre? En exclusiva para Ventaneando, Alex Fernández se pronunció respecto a las críticas que sufrió su padre y lo defendió al asegurar que “lo importante es que tú siempre estés contento contigo mismo, que tú disfrutes, como te decía, de lo que tú haces, ya de lo que la demás gente piense pues..., sobre todo los haters”.

“Se ve padre, a mí me gustó su look que trae, de hecho, yo le puse ahí un comentario de broma, le puse Zeus, pero se me hizo padre, el look le queda pues ya es un señor maduro, entonces, a mí se me hace padre también que se deje las canas porque él es muy canoso. Que se deje las canas con un pelo como largo, pero tampoco, así como rebelde, largo o adolescente.



Un look así como largo padrote, él es muy de andar cambiando de looks y muy de andar usando otro tipo de cortes, siempre va generando tendencias o va empezando a usar cortes porque él siempre está muy a la moda y muy a las tendencias y todo este rollo”, finalizó.