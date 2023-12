Alex Fernández lanza tema en honor a su abuelo Vicente Fernández

A dos años de la partida del legendario Vicente Fernández, su nieto, Alex Fernández, honra la memoria del patriarca lanzando el tema “Mi abuelo vino a visitarme”, del compositor Chico Elizalde.

¿Qué dijo Alex Fernández?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Alex Fernández dijo “que es una canción muy bonita, una historia muy bonita que a mí me gustó y la quise cantar para dedicársela a mi abuelo. Hicimos que todo fuera muy mexicano, es una canción muy sencilla pero muy mexicana”.

¿Dónde grabaron el video?

El tema ya cuenta con un video filmado en los lugares que ‘El Charro de Huentitán’ más amaba dentro de su rancho. Al respecto, Alex Fernández señaló que “(hicimos) Un video que también fue grabado en su rancho, en los lugares donde a él le gustaban más y con muchos detallitos con los que estaremos dando honor a mi abuelo, entre ellos, por ejemplo, el traje de charro que uso, que es el que él me regaló”.

¿Cómo vive el aniversario luctuoso de su abuelo?

El cantante reconoce que el aniversario luctuoso de su abuelo no deja de ser una fecha agridulce. “Hoy y siempre está con nosotros, nos acompaña, me cuida pero al mismo tiempo como te da esa nostalgia, duele el recuerdo, duele todo”.

¿Cuándo nacerá la segunda hija de Alex Fernández? En otros temas, Alex reveló la fecha de nacimiento de su segunda hijita, Nirvana.

“Hasta ahorita, está programado todo para el 11 de enero. Me siento súper contento, muy emocionado, la verdad es que ella me trae con la baba en la boca, me encanta, me trae vuelto loco y saber que se viene otra princesa a la familia me emociona muchísimo”.

Alex pasará la Navidad al lado de su padre y su abuelita Doña Cuquita, el Año Nuevo con su mamá América Guinart. “Yo paso Navidad con mi papá y mi Cuquis y Año Nuevo siempre lo paso con mi mamá, acá en Guadalajara”.

