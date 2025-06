Michelle Vieth lanza mensaje a quienes se burlan del cambio en su rostro

Hace algunas semanas, el nombre de Michelle Vieth se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales luego de compartir una foto en donde muestra un radical cambio en su rostro, lo cual le trajo una serie de cuestionamientos y comentarios negativos al respecto. Ante ello, la actriz e influencer ha dado de qué hablar tras su posicionamiento al respecto.

Amante del maquillaje, y con una amplia y consolidada experiencia en la televisión y las redes sociales, Michelle Vieth causó tendencia debido a las modificaciones que su rostro tuvo en una de sus últimas fotografías, lo cual causó la extrañeza de varios de sus seguidores mismos que se preguntaban si esto se debió a una cirugía estética o, simplemente, al producto de su fanatismo por el maquillaje.

¿Qué dijo Michelle Vieth de sus cambios en el rostro?

Durante la alfombra roja de la experiencia inmersiva de Harry Potter en la Ciudad de México, Michelle Vieth apareció ante los medios de comunicación para responder a los cuestionamientos respecto a su cambio en el rostro. En ese sentido, la actriz aseguró que no le molesta lo que la gente diga de ella, pues entiende que las críticas, al ser una figura pública, siempre van a estar.

“Finalmente, de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. No tengo ningún problema, me encanta viajar de look a las exigencias de cualquier personaje. (...) Se vale ser la mejor versión de uno mismo, con lo que uno quiera y como uno se sienta. Si tú quieres hacerte algo para verte y sentirte mejor, ¿quién soy yo para criticar?”, expuso contundentemente Michelle Vieth.

¿Cambios en Michelle Vieth se deben al maquillaje?

En el mismo encuentro que tuvo con los medios de comunicación, Michelle Vieth volvió a revelar que es amante del maquillaje, por lo que este pudo haber sido la razón de los cambios en su rostro: “Me he pintado el pelo de todos los colores. Me maquillo de todas formas. Cuando Javier de la Rosa me maquilla, me hace unos maquillajes súper padres y todo el mundo piensa que me operé”.