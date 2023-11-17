Alex Garza

Originaria de Monterrey, comenzó su carrera en TV Azteca en el reality de La Academia quedando como finalista. A partir de ahí formó parte de una agrupación musical llamada ‘G6’, tiempo después comenzó su carrera en solitario en el medio de la actuación participando en telenovelas como “Corazón en condominio”, “Un escenario para amar” y “Guerra de ídolos”; en el teatro participó en obras como “Martha tiene un marcapasos” y “Los 40 el musical”.

En el mundo de la conducción ha formado parte de producciones como Conexión, Viva el show, Corazón Grupero y sus proyectos más actuales son Al Extremo y Canela TV.

Sus hobbies son: el cine, jugar billar, cantar, hacer ejercicio, estar con sus amigas con una buena plática y motivación.

