Durante una de las conversaciones dentro de La Granja VIP, Kevyn Contreras le hizo una pregunta a Carlos Trejo que abrió la puerta a uno de los temas más conocidos dentro del mundo paranormal: las psicofonías. El investigador explicó en qué consiste este fenómeno y por qué suele relacionarse con supuestas manifestaciones de personas fallecidas.

Las psicofonías, también conocidas como fenómenos de voz electrónica (EVP, por sus siglas en inglés), son supuestas voces o sonidos que algunas personas aseguran encontrar en grabaciones de audio, aunque estos no hayan sido identificados o escuchados claramente durante el momento en que se realizó la grabación.

¿Cómo se producen las supuestas psicofonías?

La idea detrás de una psicofonía es sencilla: se realiza una grabación en un lugar determinado y, posteriormente, al revisar el audio, aparece una voz, palabra o sonido que aparentemente no estaba presente cuando se hizo la grabación.

Para quienes investigan lo paranormal, estos registros pueden interpretarse como una posible forma de comunicación con espíritus o entidades. Por ello, suelen realizarse grabaciones en sitios considerados “embrujados” o relacionados con historias de actividad paranormal.

Sin embargo, la existencia de las psicofonías como evidencia de comunicación con los muertos no está científicamente demostrada.

¿Qué son las psicofonías? Carlos Trejo explica a Kevyn el fenómeno paranormal en La Granja VIP|La Granja VIP

Muchos registros pueden explicarse mediante ruidos ambientales, interferencias, sonidos difíciles de identificar o incluso por la tendencia del cerebro humano a encontrar palabras y patrones en sonidos ambiguos, un fenómeno conocido como pareidolia auditiva.

Por eso, mientras los investigadores paranormales consideran algunas grabaciones como posibles evidencias, desde la perspectiva científica no existe consenso que confirme que estas voces tengan un origen sobrenatural. El tema llamó la atención de Kevyn precisamente por la manera tan particular que tiene Trejo para abordar este tipo de fenómenos. Así, Bicolor obtuvo una detallada respuesta a una simple pregunta dentro de La Granja VIP que terminó llevando la conversación hacia uno de los conceptos más populares y debatidos de la investigación paranormal.