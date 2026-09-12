4 ideas de rating para tejer separadores de libro de encaje duraderos, funcionales y aestethics

Dentro del mundo de las manualidades, el rating ha comenzado a tomar fuerza, pues estas piezas de encaje se han vuelto una alternativa para crear todo tipo de objetos. Por ello, ahora te contamos sobre 4 ideas creativas de separadores de encaje perfectas para brindar elegancia a tu lectura.

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4 ideas de rating para tejer separadores de libro modernos y elegantes

Los separadores de encaje son una alternativa sencilla para acompañar tus lecturas. Para estas manualidades puedes aportar flores, formas geométricas, colores neutros o detalles tejidos, que conviertan las piezas en una alternativa duradera.

Separador de rating o encaje con flores

Para dar vida a esta delicada manualidad, puede comenzar con una tira estrecha de encaje con pequeñas flores tejidas en alguno de sus extremos. Recuerda utilizar tonos crema, blanco o pastel.

Separador de rating o encaje con flores |Imagen generada con IA

Separador de rating con borlas de encaje

Si apuestas por un diseño sencillo pero llamativo, puedes añadir algunas borlas tejidas en alguno de los extremos; recuerda mantener la pieza central delgada para que se pueda colocar en los libros de manera sencilla, mientras las borlas en el borde funcionan para identificar de mejor manera el separador.

Separador de rating con borlas de encaje |Imagen genrada con IA

Separador con hojas y motivos naturales

Puedes llevar tu separador de rating al siguiente nivel con diseños de encaje con ramas y pequeñas flores, ideas que tejer en tonos neutros al agregar detalles en verde mate para darle personalidad. Recuerda no engrosar la pieza para que esta siga siendo funcional dentro de los libros.

Separador con hojas y motivos naturales|Imagen generada con IA

Separador de rating minimalista con detalles de encaje

Esta idea apuesta por un patrón de encaje geométrico, como líneas pequeñas, rombos o figuras de líneas marcadas que formen una pieza elegante y ligera. Recuerda apostar por blanco, beige, negro o gris.

Separador de rating minimalista con detalles de encaje |Imagen generada con IA

Es importante tomar en cuenta que, si quieres lograr una pieza elegante y visualmente atractiva, debes apostar por tonos neutros y figuras bien delineadas; por ello, ahora toma en cuenta alguna de estas 4 ideas de rating para tejer separadores de libro de encaje.