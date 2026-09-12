¿Por qué el microondas afecta la calidad del internet?

Si en casa has notado que el WiFi falla o pierde estabilidad cuando se enciende el microondas, puede que este utensilio de cocina pueda interferir más de lo que esperabas. Debes tomar en cuenta que muchos routers utilizan la banda 2.4 GHz, por lo que un microondas puede generar interferencias que afectan las conexiones inalámbricas, especialmente cuando el router se encuentra cerca del aparato.

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¿Cómo el microondas puede dañar la calidad de tu internet?

Es importante determinar que algunos routers de WiFi cuentan con banda de 2.4 GHz, mientras que los hornos funcionan con ondas electromagnéticas en una frecuencia cercana, alrededor de 2.45 GHz, por lo que cuando el microondas está funcionando, una pequeña radiación puede escapar del aparato y generar interferencia electromagnética, por lo que si el router o el dispositivo que estás utilizando se encuentra cerca, esa interferencia puede dificultar la comunicación entre ambos.

Estudios de la UNAM han demostrado que ciertos electrodomésticos pueden generar interferencias que afectan el funcionamiento de equipos cercanos. Por su parte, la Facultad de Ciencias advierte que el funcionamiento de un horno de microondas puede producir interferencia en otros dispositivos.

¿El microondas afecta el internet ?

No exactamente, es importante tomar en cuenta que un microondas no quita el internet ni hace que tu proveedor deje de funcionar, sino que lo que puede ocurrir es que interfiera con la señal inalámbrica entre tu router y tus dispositivos, provocando pérdida de paquetes y retransmisiones, lo que termina reduciendo el rendimiento y haciendo que la conexión se perciba más lenta.

¿Por qué el microondas afecta tu WiFi?|Imagen generada con IA

¿Cómo evitar que suceda?

Una solución sencilla es no colocar el router junto al microondas. También puedes conectar dispositivos compatibles a una red de 5 GHz, que utiliza una banda diferente y, por lo tanto, no está expuesta a la misma interferencia del microondas.