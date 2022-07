Alexander Acha explota contra Isabela por escándalo con Santiago.

El romance de Santiago e Isabela continúa dando de qué hablar en La Academia. El primero asegura que todo fue parte de un show, mientras que la segunda niega que el amorío fue parte de una estrategia para ganarse al público.

Isabela y Santiago dejaron mucho que desear al interpretar “No sé tú".

Ante el escándalo, el director Alexander Acha tuvo na plática muy seria con Isabela , a quien tachó de deshonesta por no hablar con la verdad.

"¿Tú crees que eres completamente inocente de todo el escándalo? Ojo, enfoque... ¿tú sabías que Santiago tenía novia? ¿Tú tenías novio? El público no lo sabía. Aquí hubo un problema de falta de honestidad”, dijo el director de La Academia.

Isabela rompió en llanto, asegurando que las críticas en su contra han afectado su rendimiento y mejor prefiere enfocarse en el canto de ahora en adelante.

“La verdad es que yo sí tengo la culpa en cosas, pero ya estoy cansada de ese tema. Yo nunca me imaginé estar aquí y eso es algo que siempre lo quise mantener privado porque eran cosas mías y una decisión con él. No quería dar una decisión que no estaba tomada. Sí me afecta mucho que me vean como una mentirosa porque no lo soy. Las etiquetas y todo sí me afectan mucho porque no me representan”, dijo Isabela al borde de las lágrimas.

¿Romance de Isabela y Santiago fue un show?

Luego de que Santiago revelara que su romance fue una supuesta estrategia, Isabela se plantó en el escenario de La Academia el pasado fin de semana para desmentir las acusaciones.

“Me siento usada porque para mí no fue una estrategia; todo fue súper leal de mi parte”, dijo ante el público mexicano.

En la reciente Semana del Perdón, Santiago le pidió una disculpa a Isabela, quien se vio notablemente afectada por dañar su imagen en La Academia.

