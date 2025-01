Alfredo Adame explota contra Karla Sofía Gascón y asegura que le robó el lugar a una mujer en las nominaciones al Oscar

Una de las actrices que más ha dado de qué hablar en los últimos días es Karla Sofía Gascón , quien recientemente fue nominada al Oscar en la categoría a Mejor Actriz por su participación en la multipremiada y controvertida cinta “ Emilia Pérez ”. Esto le ha valido todo tipo de comentarios negativos, principalmente de Eduardo Verastegui y ahora de Alfredo Adame.

Recordemos que su nominación al Oscar se ha convertido en un suceso histórico para los Premios de la Academia, pues es la primera vez que una mujer trans es nominada a cualquier categoría.

¿Alfredo Adame explotó contra Karla Sofía Gascón? Alfredo Adame una vez más se robó los reflectores luego de hablar sobre el protagónico de Karla Sofía Gascón en “Emilia Pérez” y su reciente nominación al Oscar.

En una conferencia de prensa, Alfredo Adame fue entrevistado por los medios que le preguntaron cuál era su opinión sobre la actriz española, a la que conoció aquí en México antes de su transición de género.

“Es un pésimo actor, es un actor frustrado, fracasado. Andaba por Tel…, malencarado. Nadie lo pelaba, no tenía amigos y andaba ahí vagando. Muchas veces me quedó viendo con recelo. Lo llamaron para una telenovela, no pasó nada, pasó sin pena ni gloria. Lo despacharon por mal actor. No tuvo nada, fue un fracaso”, dijo Alfredo Adame.

¿Qué dijo sobre su nominación al Oscar?

Pero la cosa se puso todavía más candente cuando dio su opinión sobre la nominación de Karla Sofía Gascón al Oscar por su interpretación en “Emilia Pérez”. Adame fue directo y aseguró que la actriz le “robó el lugar a una mujer”.



De igual modo, consideró que la nominación de Karla Sofía Gascón fue una intrusión en una categoría exclusiva para mujeres y argumentó que debieron incluirla junto a los hombres o crear una categoría para hombres transexuales.

“Debería estar nominado en la categoría de papeles transexuales o en la de los hombres. Está invadiendo un campo que es de las mujeres”, recalcó.