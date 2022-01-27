¿Por qué Alfredo Adame no usó el taekwondo en su pelea? El actor responde.

Alfredo Adame está de nueva cuenta en medio de la polémica, luego de que se hicieran virales diversos videos que muestran el altercado que sostuvo con una pareja en plena vía pública.

Y aunque todo inició con un percance vial, Adame cree que pudo tratarse de un incidente premeditado con el fin de extorsionarlo; por lo pronto, el actor detalla cómo ocurrió todo.

Más o menos a las 2:30 p.m. venía en el Periférico y por aquí en mi casa, tu casa, la casa de todos ustedes, de repente hay una salida que es 45 grados, una cuchillita, sales a la lateral del Periférico. Viene tráfico en la lateral, normalmente viene mucha gente, llegó y veo que entre el coche que está parado y el otro, hay 10 metros de distancia

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Yo venía despacito y dije: ‘Qué padre, entró' y entró derechito, pero cuando tenía más de 3/4 de coche adentró, un cuate agarra y avienta su camioneta, al laminazo, a la mala, llega y me da un tallón, hasta lo sentí. Agarro y le digo: '¿Qué te pasa?’ Y agarra y me empieza a insultar, hacer señas obscenas y todo ese rollo

Tras varios reclamos mutuos, la trifulca dio inicio.

Le digo: ‘Oye mijo.... ¿Qué te pasa? Bájate, cobarde y no sé qué' y me sigue mentando la madre, subió su vidrio y todo el rollo. Luego me doy cuenta de que trae el seguro arriba, le abro la puerta y casi lo saco de la camioneta y pum, pum, cuatro o cinco trancazos en la cara

Doy la vuelta y empiezo a pasar en su cofre y de repente agarra y le acelera el cuate, me quería arrollar o atropellar... al momento que me bajo, se baja la mujer de la camioneta y se me deja ir a los golpes y todo el rollo. Se me avienta al cuello, a la camisa y a jalonearme, no me cabía que una mujer se te aviente, es muy fácil darle un puñetazo y te la quitas de encima, pero luego me di cuenta el por qué, yo traía una cadena de oro, quería robarme la cadena

El conductor asegura que la persona estaba intentando robarle su teléfono celular.

Y veo y no estaba el celular, entonces, están los dos juntos en la banqueta y le digo: ‘Dame mi celular’, el cuate se abre y me doy cuenta de que la chava se me deja venir otra vez a los golpes y todo el rollo, ya traía mi celular

Cuando caigo en la jardinera esa, me pegué en el tubo ese y me dolió. Entonces, me empiezan a patear los dos en el piso, me empiezan a tirar golpes

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Alfredo Adame no usó sus conocimientos en taekwondo

Tras contar todo lo que pasó y ante la burla de los cibernautas que han cuestionado porque Alfredo Adame no utilizó sus conocimientos en artes marciales para defenderse, comentó: