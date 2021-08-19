Raymix rechazó una invitación de Paulina Rubio para viajar a Europa.

Raymix revela que declinó la invitación de Paulina Rubio a Europa.

Raymix revela a Ventaneando que no solo asistió al cumpleaños número 50 de Paulina Rubio en Miami, Florida, hace unos días, sino que la Chica Dorada lo invitó al viaje que realizó por Europa con todo y boleto pagado, invitación que debió declinar debido a proyectos laborales.

Te puede interesar: Vicente Fernández Jr. pone un alto a los rumores que involucran a su padre.

Se ha forjado una amistad muy, yo el mes pasado me fui a su cumpleaños, una lista de invitados muy reducida, y pues fui considerado, me llevo muy bien con sus hijos, con su mamá de Paulina también. Recientemente que se fue a España también me estaba diciendo ‘vente, te pago el boleto’ y yo ‘hijole es que tengo un show el 22 de agosto’ o sea ya muy pronto, pero bueno, entonces no pude ir. Una gran bendición, le caí muy bien, las ocupaciones luego no nos dan el tiempo

En otros temas, el intérprete de Oye mujer confesó no tener pareja por ahora, pese a echar mano de aplicaciones digitales para conocer a posibles prospectos.

No, qué crees que no, no me ha ido muy bien, yo soy de los forever alone, me gusta o desaparecen o están con alguien más, o se los tragó la tierra o no quieren nada más, o sea no manches. Te lo juro, llevo una racha bien buena de eso, pero sabes, no importa todo eso me da combustible para escribir y para, obviamente, yo ir creciendo. Ya en su momento, porque, pues es que la verdad a mí me gusta lo bueno, o sea, entonces yo siempre soy exigente y le tiró la onda a gente que siento que vale la pena y, pues no es tan fácil, no

Claro, yo la verdad si las he utilizado y he conocido un par de chavos interesantes, pero no sé ha logrado la parte química o sea tú sabes que en internet es una cosa online y otra cosa es ya presencia, entonces hasta ahorita no se ha conectado algo bien que yo diga ‘me voy a quedar aquí un rato’, pues no, si estoy como saltamontes

Su regreso a los escenarios

Raymix se presentará este domingo 22 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

También te puede interesar: Preparan libro inédito para contar las memorias de Ramón Valdés.