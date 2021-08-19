Vecinos de Fátima la acusan de “gandalla” tras explosión de edificio.

De “prepotente” y “ventajosa” fue tachada Fátima Molina por uno de sus vecinos del edificio que explotó a causa de una fuga de gas el lunes pasado.

Y es que, luego de proceder a la evacuación del edificio y de que este fuera asegurado, elementos de protección civil permitieron a los residentes ingresar solo por lo esencial, instrucción que la actriz no acató y no dudó en cargar con todo y una pantalla electrónica.

Alfredo Segura, vecino de la actriz, reveló las artimañas que utilizó Fátima Molina para sacar sus cosas en exclusiva para Ventaneando.

Como siempre, nunca falta el mexicano gandalla. En el primer acceso que tuvimos nos pidieron que solo sacáramos documentación importante o joyería. Lo que hizo la gente fue sacar las pantallas o cosas así

Gente que en vez de pasar una sola vez pasó como cuatro. Lo vimos y se dieron cuenta todos los vecinos. Eso está mal porque a los demás no se les dio la oportunidad para sacar sus cosas necesarias, no se trataba de sacar muebles o electrónicos

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Varios vecinos vieron a Fátima Molina sacar sus pantallas y otros artículos innecesarios

Alfredo Segura confesó a Ventaneando que vio a Fátima Molina sacar objetos que no eran documentación o joyería.

Yo vi a una muchacha, yo no sabía quién era, pero dijeron que era una actriz, y pues estaba sacando sus pantallas. Solo podía pasar una persona con la gente de seguridad, pero ella llegó con bastantes personas y complicó el tema de la entrada

Sus amistades sacaron muebles, pero no se tenían que sacar muebles todavía. Todos los vecinos tenemos muebles adentro y lo único que sacamos fue lo básico como ropa, documentos y artículos de joyería. Ella aquí puso su coche y puso su mudanza

Lo cierto es que algunos de los habitantes del edificio reportaron actos de rapiña y quizá por eso Fátima se adelantó a sacar su pantalla y otros objetos personales.

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