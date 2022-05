VIDEO: Alfredo Adame se niega a disculparse con Oskarín.

Luego de la intensa pelea de Oskarín y Alfredo Adame en el campamento de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, ambos participantes tuvieron una íntima plática en la laguna.

Famosos hablaron con el jefe de equipo en Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!

El presentador se negó a disculparse con el payaso de Los Destrampados, pues supuestamente lo estuvo provocando hasta “sacarlo de sus casillas”.

“Yo no te voy a pedir ninguna disculpa porque por 25 días me estuviste provocando hasta sacarme de mis casillas y lo lograsté", dijo el presentador para después proponerle un pacto a Oskarín.

Alfredo Adame le propuso a Oskarín salvarlo en la eliminación, todo a cambio de que el payaso salve a Jessica.

“Tú tienes que hacer el compromiso conmigo de que vas a salvar a Jessica. Yo tengo un compromiso con ella y se lo voy a cumplir. A mí, Magaly y Mariana me importan un pepino”, declaró Adame.

El payaso del equipo morado se quedó en silencio por un momento, pero después regresó al campamento analizando la propuesta de Alfredo: “Jessica me debe una, si ella no me da una oportunidad de salvarme... el mejor juez será el público”, expresó.

La fuerte pelea de Alfredo Adame y Oskarín

Alfredo Adame y Oskarín se hicieron de palabras en el campamento y casi llegan a los golpes. Todo comenzó cuando el presentador de matutinos prohibió a los integrantes del equipo morado comer o tocar los alimentos.

Oskarín no se quedó callado y enfrentó a Adame con un "¡No levantes la voz”, acto seguido, ambos concursantes se pelearon frente a todos sus compañeros.

Sin embargo, el payaso de Los Destrampados rompió en llanto esta noche por no ser buen ejemplo para sus familiares en México.

“Cuando fue lo de la pelea pensé en mis sobrinos... no puedo enseñarles que pueden conseguir las cosas jugando mal”, expresó.

