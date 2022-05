Estas fueron las consecuencias para Adame y Oskarín tras su pelea.

Luego de la pelea entre Alfredo Adame y Oskarín, nuestros queridos conductores Atala Sarmiento y Horacio Villalobos llegaron al campamento de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! para poner orden.

Inicia la venganza de Alfredo Adame en Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!

Y es que, los integrantes de nuestro reality show vivieron un tenso momento esta noche, luego de que Alfredo Adame lanzara una patada a Oskarín y ambos se hicieran de palabras frente a todos.

Todo comenzó cuando Adame se negó a repartir la comida, asegurando que él es el jefe de la jungla y se tienen que seguir sus propias reglas. El payaso estuvo en desacuerdo y enfrentó a Alfredo con contundentes palabras.

Miles de televidentes fueron testigos de cómo Adame y el payaso se dijeron de todo, aunque este último declaró no tenerle miedo al presentador de matutinos.

“Yo no te tengo miedo, Alfredo. Yo me sé defender... no voy a permitir que un wey virulento venga aquí. Me tienes miedo, Alfredo. Yo soy el único que te puede romper la mad...”, gritó el payaso de Los Destrampados.

“No podemos tolerar ningún tipo de violencia en ningún lugar”, dijo Horacitu antes de dar a conocer las concecuencias para Adame y el payaso.

Alfredo Adame perdió la capacidad de decidir por sus compañeros dentro del campamento, así que no podrá quitarles comida e influir sobre sus decisiones.

Pelea de Adame y Oskarín deja divertidos memes

Decenas de usuarios de las redes sociales también comentaron la pelea de Alfredo Adame y Oskarín con el hashtag #DineroParaFamosos. Los memes no faltaron esta noche, pues una vez más, el polémico presentador sacó sus populares patadas.

