Así fue la tierna acción de Belinda con una fanática embarazada.

Ganando como siempre. Que mejor que esta frase para describir una de las mejores noches de concierto que Belinda vivió este martes, durante las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco.

Belinda volvió locas a las más de 14 mil personas que abarrotaron el foro principal. Por cierto que, sin que el público se lo pidiera, la cantante sorprendió con uno de sus temas más emblemáticos: El Sapito.

Estaba tan contenta que invitó a una fan al escenario para ayudarla a revelar el sexo de su bebé: "¿Estás embarazada? ¿Cómo podemos pasar a esa mujer tan hermosa para darle un abrazo? ¡Es una niña!", gritó la española emocionada.

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Belinda se presentó en tierras mexicanas

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la presencia del grupo Motel, quienes la acompañaron con la canción Sueño de ti.

Muy emocionada por haber tenido una noche exitosa, esto nos compartió Belinda antes de subir a su camioneta: "Estuvo increíble, le gente estuvo prendidísima, no podía creer su energía, no se sentaron ni en una canción, todo el tiempo estuvieron gritando, cantando y bailando. Los amo, Guadalajara".

Este concierto, coincidió también con el cumpleaños de Don Ignacio Peregrín, padre de la cantante: "Aquí en Guadalajara cualquier cosa es increíble, no tengo más que agradecimiento con la gente".

En un acto de cariño por sus fans, Belinda no se fue del auditorio sin darse unos minutos para convivir con algunos de ellos.

Otro de los detalles que llamaron la atención del evento, fue que Belinda proyectó en el escenario algunas líneas de la oración que los usuarios de las redes sociales viralizaron hace algunos meses. La cantante tomó las críticas con mucho humor, pues no dudó en burlarse del popular "San Belinda" de las plataformas digitales.

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