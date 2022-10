Victoria Ruffo se niega a llamarle a Eugenio Derbez tras accidente.

¿Victoria Ruffo está planeando una reconciliación con Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo refrenda que le desea pronta recuperación a Eugenio Derbez, luego del accidente por el que se fracturó un hombro, pero que lo llame para saludarlo, es prácticamente imposible.

“Tampoco es para tanto”, dijo la actriz mexicana sobre llamarle al comediante para desearle buena salud. Victoria también asegura que no le guarda rencor a Derbez, aunque no ve posible una reconciliación cercana o una amistad.

“La vida se puede ir en un ratito, entonces para que gaurdar tantas cosas. De ahí a reconciliación...”, declaró la mexicana, quien en su momento protagonizó un noviazgo con Debrez.

Victoria Ruffo está dispuesta a dirigirle la palabra a Eugenio Derbez, únicamente en la boda de su hijo José Eduardo, fruto de su antigua relación sentimental.

“Ahí sí, pero nada más ahí, él en su mesa y yo en la mía. Somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera. No debemos desearle daño a nadie. Es el papá de mi hijo y eso es lo más importante”, contó.

Te puede interesar: Así confirmó Humberto Zurita su noviazgo con Stephanie Salas.

Victoria Ruffo estuvo a punto de sufrir un accidente

Por último, Victoria sorprendió al revelar que pudo haber sufrido el mismo accidente que Eugenio con un simulador de realidad virtual.

“Una vez me pusieron ese aparato y la sensación es horrorosa. Yo estaba pegada a una pared, petrificada, si me movía podía caerme al precipicio. Mis hijos estaban muertos de la risa. Sientes que es verdad y pierdes la noción del espacio en que estás. Me quería comprar uno para distraerme, pero después de esto ya no. Yo tengo muy buen calcio”, dijo.

La actriz de telenovelas no pudo evitar hacer un chiste sobre el accidente de Eugenio Derbez, pues estuvo en el hospital varios días: “Pobrecito porque ya está viejito y se le rompen los huesos”.

También te puede interesar: ¿Toño Mauri pensó en la muerte tras contagiarse de COVID-19?