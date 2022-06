Alfredo Adame revela qué hará con el millón de pesos que ganó recientemente.

Alfredo Adame es un ganador en la televisión. ¿Y en el amor también?

Alfredo Adame resultó el ganador indiscutible de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, y este fin de semana, a su regreso a la Ciudad de México proveniente de República Dominicana, el actor aseguró que tal como lo adelantó dentro del reality show, lo primero que hará será buscar a sus tres hijos para limar asperezas.

“Por su puesto que voy a arreglar el asunto con mis tres hijos y a seguir mi vida. No cambié, solo regresé a mi esencia, ya no me voy a enganchar, ya no me voy a pelear con nadie, ya no voy a a hacer todos esos rollos. Yo no soy mucho de llorar, pero esto sí me hizo llorar poque me recordaban en las entrevistas a mis hijos, que si me quería reconciliar con ellos. Llego el momento de pactar la rendición con ellos”, dijo a la prensa mexicana.

Pero además de ganar la corona del rey de la jungla, Alfredo se ganó un millón de pesos con el cual podría saldar la demanda por difamación que le ganó Diana Golden. ¿Será que usará parte de su premio para ello?

“A Diana no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a Colombia. Desde hace cuatro años, todo el dinero que gano lo dono a causas. Todo lo que gané lo voy a donar al doctor Jesús, que es un doctor que ayuda a las niñas de escasos recursos para que les lleven una peluca. Voy a donar el millón de pesos a esta causa”, contó.

¿Alfredo Adame ha tomado ayuda psicológica? Alfredo Adame reveló que asistió con una psiquiatra hace tres años y esto le dijo.



"Yo fui hace tres años con una psiquiatra y me dijo 'tú no tienes nada, tu único problema es el éxito'. Yo me pasé 33 años en la televisión sin atacar y sin pelearme, pero llega lo del divorcio y comienzan a querer colgarse de mi fama", contó Adame a la prensa.

Alfredo Adame habla de su ruptura de Magaly



Por cierto que, durante el reality show, Alfredo Adame rompió con su novia Magaly y esto dijo al respecto.

“Ya estoy soltero, pero con Magaly me voy a comer un pollito. Le dije que era una mala persona y que había sido una grosera. No sé por qué tiene que sentirse ofendida, pero viva la vida”, concluyó en entrevista con los medios.

