Alfredo Adame está en busca de una mujer decente y con buenos valores.

EXCLUSIVA. ¿Las fiestas podrá reunir a Alfredo Adame con sus hijos?

¿Será que el espíritu navideño y la época decembrina pudieran hacer que Alfredo Adame se reconcilie con sus tres hijos y busque el perdón y la paz con ellos? Fiel a su personalidad, él responde.

Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios

“Por andar de estúpido creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron. Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada”, señaló para Ventaneando.

Alfredo confiesa que ni un milagro navideño podría sanar, no solo la relación con sus hijos, sino con la madre de estos, Mary Paz Banquells.

Me robó dinero, se compró tres coches para una aplicación, ella sí gana dinero y yo no

Alfredo Adame revela si está listo para darse una nueva oportunidad en el amor

Y confesó si en sus deseos de Año Nuevo está enlistado el de reencontrar el amor con alguna otra dama.

“El amor en cualquier momento podría llegar, nada más que llegue en una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y no la clase de suripantas que me han llegado en la vida”, externó.

Alfredo Adame asegura que tendrá un prospero año 2022

Lo que sí ha decretado desde ya es que el 2022 será un gran año para él.

“Tengo una obra de teatro que quiero echar a andar. Me están ofreciendo tres protagónicos de telenovelas para el año que entra. Entonces, bueno, en esas ando ahorita”.

Y confesó que está trabajando muy duro para tornear su silueta en el gimnasio.

Diario estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo mucho ejercicio, mentalizándome y seguiré siendo el mismo Alfredo Adame de siempre

