Diana Golden envía contundente mensaje a Alfredo Adame.

EXCLUSIVA. Diana Golden y la demanda impuesta por Alfredo Adame.

Han pasado ya muchos años desde que Diana Golden y Alfredo Adame estuvieran casados, pero desde el punto de vista de la actriz, el actor no ha terminado de superarla.

Según contó en entrevista con Ventaneando, el excandidato a diputado no le ha pagado el monto por la demanda por daño moral que le ganó y pone mil pretextos para no hacerlo; incluso lo tacha de “tramposo”.

“Perdió el amparo, apeló, dejó un cheque de 5 mil pesos que está en el juzgado, no sé a qué otra instancia recurrió porque es muy tramposo, cada que se tarda se le va a hacer más, pero eso es decisión del juez...”, dijo la actriz.

“Ya que me supere, yo sí lo superé, él es el que no ha podido superarme, yo ya me casé varias veces, mi vida siguió, ya que me supere”, añadió Diana.

Diana Golden recibió ayuda de Carmen Salinas

Diana Golden recordó cómo recibió ayuda de Carmen Salinas cuando estaba arreglando sus papeles, pues ella es de origen colombiano y ya hasta es ciudadana mexicana.

“Yo tenía problemas para que me arreglaran mis papeles, ella fue la primera que me ayudó y me puse las pilas en esa época”, contó Golden.

