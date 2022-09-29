José José revivió en el escenario con un holograma en su homenaje.

Gracias por este cálido recibimiento, estoy muy contento, y muy agradecido con Dios de que gracias al amor de mi hijo Pepe y el cariño de todos ustedes cómo público, estamos de regreso

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Así, fue como a tres años de su partida José José revivió en el escenario; gracias al holograma con el que su hijo José Joel, interactúo en el homenaje póstumo titulado ‘Partiste Príncipe, regresaste Rey’, que se llevó a cabo anoche en el Foro Azcapotzalco que lució abarrotado.

Me llena de alegría ver qué mi música siga viva en sus mentes y sus corazones, y en sus gargantas. Por favor, si me lo permiten ustedes, sigamos disfrutando, sigamos recordando, toda esta; nuestra música maravillosa. Ahora, a través de la voz de mi hijo, José Joel

Gracias papá, pues está con nosotros, está de regreso

José Joel reveló lo que sintió al tener de nuevo a su padre en el escenario.

Te doblas, me entiendes, es impresionante porque ahí está y este tema en particular que me tocó grabarlo con él, que me tocó cantarlo con él; tantas y tantas veces, pues es con el que decidimos empezar. Obviamente, es un gusto para mi tener el tema grabado con José José, el artista

Anel Noreña estuvo presente en primera fila.

Anel Noreña, también estuvo presente en el evento amadrinado por nuestra titular, Pati Chapoy.

Ustedes lo vieron, es que Pepe está presente ahí, está súper bien hecho por unos muchachos mexicanos, maravillosos. Divino, pero me puso la piel chinita, lo que sea de cada quien, porque está ahí y está ahí, es el papá de Pepe y de Marysol

Durante el evento, José Joel fue cuestionado por la ausencia de su hermana Marysol, quien por su cuenta visitó por la mañana la tumba donde reposan parte de las cenizas de su padre. José Joel, respondió si existe o no un distanciamiento.

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