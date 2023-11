Alfredo Adame presume su nuevo rostro tras hacerse unos arreglitos

Después de pasar varios meses alejado de los focos, Alfredo Adame reapareció frente a diferentes medios de comunicación para presumir su nueva imagen, la cual asegura le ha quitado quince años de encima. Resulta que el actor reveló que se sometió a una serie de “arreglitos estéticos” que le han caído de maravilla. Aunque en el pasado criticaba a aquellos que se sometían a este tipo de procedimientos, ahora se ha convertido en un entusiasta de ellos.

Estas declaraciones de Alfredo Adame se realizaron durante un encuentro con diversos medios de comunicación, justo después de haber visitado una clínica estética. Durante la charla, el autodenominado “Golden Boy” mencionó que hace aproximadamente siete meses le propusieron someterse a un tratamiento estético. Considerando que no tenía nada que perder, aceptó y en tan solo seis meses logró quitarse quince años de encima. Por ello, reconoció a sus médicos por los increíbles resultados obtenidos.

¿Alfredo Adame está dispuesto a someterse a más arreglos estéticos?

Por otra parte, Alfredo Adame tiene la intención de seguir rejuveneciéndose, razón por la que está recibiendo un tratamiento para darle mayor firmeza a su cuello. Esto llevó a que una reportera le cuestionara si aprovecharía el poder de la medicina para alargar su miembro, recordando que, en el pasado, Carlos Trejo había utilizado este tema para ridiculizarlo. Sin embargo, el actor se mostró satisfecho con su situación actual, aunque confesó que si le hubieran hecho esta oferta cuando era joven, la habría considerado para reducir el tamaño de su órgano reproductor. Aunque dejó entrever que todavía podría considerarlo, ya que asegura estar “al tiro”.

“No, si hacen reducciones, pues yo me apunto. ¿Alargamiento para qué? Ya tuve cuatro hijos, tres esposas, y doscientas mujeres en mi vida. Pero ahora, ¿para qué? Si me lo hubieran dicho hace 30 años, aunque no es necesario. Checo mis niveles de testosterona cada tres meses y estoy al tiro. Las pruebas hablan por sí solas”, fueron las palabras de Alfredo Adame, quien también aseguró estar en un gran momento en el plano sexual, ya que con su nueva imagen tiene “la mentalidad de un chavo de 25 años”. Alfredo Adame

Cuando se le cuestionó sobre su vida romántica, Alfredo Adame afirmó que no está buscando el amor en este momento. Sin embargo, aclaró que si alguien con ciertas cualidades llegará a su vida, estaría dispuesto a abrirle las puertas nuevamente. “Si encuentro a una mujer decente, con valores, principios, que no sea interesada ni ambiciosa, que no quiera aprovecharse de mí económicamente y todo ese rollo, con mucho gusto”, concluyó Alfredo Adame.

En pocas palabras, el actor ha vuelto a los reflectores con una nueva imagen y una actitud rejuvenecida, gracias a los tratamientos estéticos a los cuales se sometió. Razón por la cual, se muestra satisfecho con los resultados y no descarta seguir mejorando su apariencia. En cuanto al amor, está abierto a la posibilidad de encontrar a alguien especial en su vida, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.