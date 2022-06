VIDEO: Jessica señala a Alfredo Adame de “traicionero”.

Las últimas semanas de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! dieron banderazo, así que pronto conoceremos al verdadero rey de la jungla.

Reanudan estrategias Soy Famoso ¡Sácame De Aquí! para eliminación.

Todos quieren llegar a la Gran Final de nuestro reality show, así que las traiciones y estrategias cada vez son más evidentes.

Tal es el caso de Alfredo Adame, quien no ha dejado de poner a Magaly y a Jessica en contra para llegar solo al último día de la competencia.

Jessica comienza a sospechar de la deslealtad de Adame y no dudó en expresar su postura ante el presentador.

“Siento que nos traicionate a Magaly y a mí una noche antes de la eliminación”, expresó de manera contundente a Alfredo Adame.

Adame nos cambió la jugada. Él ayer estaba diciendo que quería ir contra Khiabet y me aventó un rollo de dos horas. De pronto me dijo ‘que vaya el payaso’, entonces siento que nos fue desleal. Magaly yo nos volteamos a ver y dijimos ‘wow, el señor ya empezó a jugar para él mismo’, quiere llegar solo a la final y nos está traicionando

Jessica ha confesado que ya no hay confianza en el campmento, por lo que solo tiene fe en Dios.





“El señor nos movió la jugada a las dos. Adame me hizo una promesa, pero él sabrá si me la cumple o no. No le tengo miedo a la eliminación, yo tengo fe en Dios, mi único aliado es Dios”, dijo.

Te puede interesar: Khiabet es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Alfredo Adame hace de todo para ganar Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Alfredo Adame tiene claro que para ganar Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! debe sacar sus mejores estrategias, así que fue contundente ante las acusaciones de Jessica.

“Jessica tiene que entender que tienes que ver por ti y por la alianza. Debemos conocer el veneno y tener antídoto”, dijo a las cámaras de nuestro reality show.

Luego más tranquilo, Adame se comprometió a aliarse con Jessica y a traicionar a Magaly.

“Yo te salvaré a ti y que vaya Magaly a eliminación. El punto es no dejar que nos descubran”, declaró.

La traición de Adame ha desatado críticas en el campamento, incluyendo la de Oskarín: “Adame se va con Magaly y luego se va con Jessica... yo me divierto un poco”, expresó.

También te puede interesar: Khiabet es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!