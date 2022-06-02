Khiabet es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Si alguien se convirtió en sinónimo de valentía en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! fue Khiabet Peniche, pues superó sus más grandes miedos dentro de la competencia.

Desde antes de viajar a las playas de República Dominicana, la actriz dedicó un emotivo mensaje a todos sus seguidores: "Este viaje ya comenzó, espero su apoyo y doy gracias a la vida por esta aventura. ¡Vamos!".

Sin embargo, esta noche no fue la mejor para la participante, pues quedó eliminada de nuestro reality show en un abrir y cerrar de ojos.

Luego de que el equipo morado se quedó con un sillón para mejorar su comodidad dentro del campamento, comenzó el duelo de eliminación y la ceremonia para conocer al nuevo líder de la jungla.

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Khiabet quedó eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Esta noche estuvo llena de intensidad en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues los participantes se sometieron a una de las pruebas más fuertes de la contienda.

Todos los concursantes probaron asquerosos platillos entre los que destacaron lagartijas al carbón con guacamole, pene de toro, trompa de cerdo, tarántulas, estómago de vaca y más.

La prueba estuvo llena de emociones extremas, pues hasta Wendolee vomitó encima de Oskarín y generó toda una polémica en la prueba.

"Esto es demasiado, uno viene a divertirse, no a que lo vomiten", dijo el simpático payaso de Los Destrampados.

Inició el duelo de eliminación con la inmunidad de Apio y Magaly: el primero salvó a Pancho y la segunda a Jesscia.

Después de las votaciones, Oskarín y Khiabet se enfrentaron a un intenso duelo que consistió en meterse a una cabina.

Dentro de la "cabina del adiós" desenroscaron tuercas con la lengua, pero estuvo claro que el payaso demostró más habilidades de destreza que su rival.

Khiabet Peniche quedó eliminada entre el aplauso de sus compañeros de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

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