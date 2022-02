FOTOS | Con el corazón destrozado Alicia Machado habló del padre de su hija.

La estrella de la pantalla chica habló como nunca lo había hecho del polémico hombre con el que tuvo una hija.

La ex reina de belleza, Alicia Machado rompió el silencio y habló sobre el papá de su hija, luego de que en el libro de la periodista Anabel Hernández, ‘Emma y las otras señoras del narco’ se reveló que la expareja de la venezolana, Gerardo Álvarez Vázquez, quien fue detenido el 21 de abril del 2010 por formar parte del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, donde realizó varios actos delictivos.

Ante esto, Machado indicó que su hija Dinorah se encuentra deprimida, pero que es consciente de la situación que atraviesa su padre.

“Mi hija, estas últimas semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Yo sé todo lo que tú has hecho, durante mis trece años, para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’, indicó Alicia.

“Él ama a su hija, la adora”. Mientras que, para ella, no ha sido fácil lidiar con todo lo que se dice y se publica de la relación que tuvo con el narcotraficante, para mí no ha sido fácil protegerla de toda la mier** que se dice. He tenido que protegerla como una leona y voy a seguir haciéndolo”, indicó la actriz.