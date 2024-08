Alicia Villarreal en el foro hablando de su nuevo sencillo

Este miércoles el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Alicia Villarreal, mejor conocida como ‘La Güerita Consentida’, quien nos habló en exclusiva sobre su nuevo sencillo “Mejor Que Tú".

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal dijo sentirse “muy amocionada y muy agradecida con el público porque este disco ha sido de mucha alegría para mí, de mucha energía, de mucho amor, de mucha dedicación y de mucho compromiso porque es la primera vez que yo me produzco el disco, que yo soy cantautora de mi disco y que soy una artista independiente porque eso ha sido lo más difícil porque he tomado cursos y me he sentado con gente”.

“He tenido que contratar a gente, personas que son muy apasionadas de la música y que me tienen que convencer porque quieren estar en este proyecto de Alicia Villarreal y le he dedicado mucho tiempo. Nos ha ido súper, el público lo vibra”, agregó.

¿Alicia Villarreal estará de gira todo el año? Al preguntarle sobre su gira, Alicia Villarreal declaró que “estoy muy contenta, muy enamorada de este público”.

La cantante regiomontana declaró a quién está dedicado el tema “Mejor Que Tú”. “Tengo momentos en que nada más me enfoco como mujer y yo quiero sacar ese sentimiento como mujer y, aunque algunas cosas las canto porque tienen que ver con mi vida, no todo es exactamente así como lo viví... pero ‘Mejor Que Tú’, es una canción donde pienso que la mujer le dice a él, o el hombre le dice a ella. ‘Mejor Que Tú’ no es precisamente que tenga alguien mejor que tú, en mi caso personal... Esta canción realmente refleja esa parte emocional que vivo y hay partes que me agarran”, recalcó, y nos cantó algunos versos de este tema.

¿Su esposo le fue infiel?

Al preguntarle sobre unas fotografías que circularon de su esposo, Cruz Martínez, con otra mujer a altas horas de la madrugada, Alicia Villarreal reveló que “hablé con él, le pregunté y me dice ‘qué ellos estuvieron en Monterrey en un lugar tocando y después se fueron a pasar un tiempo y entonces, tiene un artista que produce’ y esa fue su respuesta”.

“Tenemos 20 años, hemos llevado altibajos como todos los matrimonios normales y hemos superado muchas cosas, se han dicho muchas cosas que tampoco son ciertas”, aseguró, y habló sobre el reciente video donde aparece bailando con Arturo Carmona, quien se lleva bien con su esposo.