Alicia Villarreal revela lo que Arturo Carmona le dijo tras la agresión de Cruz Martínez

En medio del conflicto legal que Alicia Villarreal sostiene con su todavía esposo, Cruz Martínez, ‘La Güerita Consentida’ recordó lo que le dijo su exesposo, Arturo Carmona , tras la agresión del líder de los Kumbia Kings.

¿Alicia Villarreal pidió a Arturo Carmona no involucrarse?

Alicia Villarreal se pronunció sobre las declaraciones de Arturo Carmona, asegurando que su expareja no tenía que opinar sobre el tema. “No es el tema ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde”.

¿Alicia Villarreal pide ayuda en pleno concierto por violencia intrafamiliar? [VIDEO] Supuestamente, Alicia Villarreal interpuso una denuncia a Cruz Martínez por violencia intrafamiliar. Se especula que la intérprete vivió agresiones físicas.

¿Arturo Carmona se puso en contacto con Alicia Villarreal tras la agresión? En una reciente entrevista para un medio de comunicación, Alicia Villarreal reveló que después de lo sucedido, sus seres queridos le ofrecieron ayuda con sus hijos, entre ellos, Arturo Carmona, su exesposo.



“Él ha estado pendiente con Melenie, yo evito hablar con alguien (como él), porque digo: ‘por qué le preguntan, ya no le pregunten’“, explicó la intérprete de temas como “Te Aprovechas”, “Te Quedó Grande La Yegua”, “Insensible A Ti” y “Yo Sin Tu Amor”, por mencionar algunas.

Aunque Alicia Villarreal es una mujer fuerte, no pudo contener las lágrimas al recordar las palabras que recibió de parte de Arturo Carmona: “Le preocupa mucho mi hija, en otras ocasiones me ha dicho: ‘Yo te ayudo con tus chamacos (los hijos de Cruz Martínez) y con mis sobrinos’. Lo mismo dice mi hermano, mi cuñado y mis primos”.

¿Qué fue lo más bonito de su matimonio con Cruz Martínez?

Alicia Villarreal, también reveló que lo más bonito de su matrimonio con Cruz Martínez son sus hijos, quienes “Están tranquilos, están bien, están llevando lo mejor posible, es duro para ellos porque somos sus papás. Lo más bonito que he tenido de esa relación son mis hijos, porque son unos niños que se han criado con mucho amor. Los hemos forjado para ser hombrecitos de bien”.

Por último, declaró que no puede hablar mucho sobre el proceso legal, pues hacerlo podría afectar la investigación que actualmente están llevando a cabo las autoridades.