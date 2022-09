Ana Claudia Talancón responde a las críticas tras llegar alegre al estreno de Soy Tu Fan.

¿Ana Claudia Talancón llegó a la premier pasada de copas? Así responde.

Luego de llegar muy alegre al estreno de la película Soy Tu Fan, Ana Claudia Talancón rompió el silencio sobre aquel momento ante nuestras cámaras de Ventaneando.

Recordemos que la actriz mexicana llegó a la alfombra rosa aparentemente pasada de copas, por lo que su lugar fue retirado en la sesión de preguntas y respuestas del evento.

Luego de que casi se cae en la alfombra rosa y también llenó de alegría el estreno de Soy Tu Fan, Ana Claudia Talancón respondió cómo tomó las críticas en las redes sociales.

“Creo que lo sacaron totalmente de proporción. Me sentía emocionada, yo estaba desbordada de haber esperado 10 años, realmente por el estreno de esta película maravillosa. He tenido una sola semana libre en todo el año, ¿quién no se va a emocionar como loca para el estreno de su película y a parte nos quedó increíble?”, declaró en exclusiva a este programa.

Luego de dos temporadas de Soy Tu Fan y diez años de espera para conocer el desenlace de Charly y Nicolás, la querida actriz mexicana se siente agradecida por el apoyo del público.

“Yo feliz de la vida porque vi la respuesta del público y sé que a la gente le va a encantar, entonces estoy emocionada más que nada”, contó a Ventaneando.

Soy Tu Fan se estrena el próximo 8 de septiembre en las salas de cines. La producción cuenta con las participaciones de Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Maya Zapata, Johana Murillo, Juan Pablo Medina, Gonzalo García Vivanco y más actores.

¿Cuándo es el estreno de Soy Tu Fan?

